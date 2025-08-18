Společnost touží po mladých aktivních lidech. Dávám hlas přírodě, která ho sama nemá, říká režisérka
Studentka Kateřina Fialová je nejmladší režisérkou v České televizi. Od patnácti let vytváří pořad Nedej se!, investiguje kauzy v ochraně přírody, řídí štáb a k epizodám si skládá vlastní hudbu. S filmem Život pískoven zvítězila v soutěži Quarry Life Award. Popularizuje vědu a je organizátorkou soustředění pro mladé biology Fluorescenční noc a Běstvinka. „Chci se ochraně přírody věnovat celý život,“ popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.
Co pro vás znamená být mezi 25 nejlepšími středoškoláky v Česku?
Umístění v top 25 středoškoláků roku je pro mě ctí. Loni jsem se umístila v top desítce, takže jsem ráda, že se mi opět povedlo se dostat mezi ty nejlepší. Těší mě, že někdo umí ty moje aktivity ocenit, že to někoho zajímá a že jsem měla možnost se propojit i s dalšími aktivními lidmi.
Proč vůbec děláte něco navíc ke studiu střední školy? Co vás vedlo k tomu si najít tolik všemožných aktivit a koníčku?
Já jsem od 15 let režisérkou České televize pro pořad Nedej se! To je ta hlavní věc, které věnuji nejvíc času a vedla mě k tomu touha nějakým způsobem měnit svět k lepšímu. Odmala jsem měla ráda Davida Attenborougha, přírodovědné dokumenty a snažila jsem se vždycky vzdělávat tak, abych jednou dosáhla toho, čeho dosáhl on.
Chtěla jsem dokázat takovýmto způsobem lidem vysvětlovat, proč je naše příroda krásná a proč bychom ji měli chránit. Šla jsem si tady za tím cílem a dělala jsem i různé další mimoškolní aktivity. A nakonec se mi povedlo dostat se až do televize.
Čeho byste chtěla v životě dosáhnout, nebo čemu byste se chtěla věnovat?
Mým největším cílem je ukazovat lidem, proč je důležité pečovat o naše okolí, o naší přírodu. Protože ona sama o sobě nemá hlas, kterým by se mohla dožadovat toho, že jí zanedbáváme a říct si o pomoc, když to potřebuje.
I v těch našich pořadech, které točíme pro televizi, dáváme právě hlas našemu okolí. Dáváme hlas přírodě v kauzách, které se jí týkají, když do ní někdo nějakým způsobem zasahuje. Proto je to pro mě důležité. Ráda bych se ochraně přírody a zlepšování vztahu lidí s jejich okolím věnovala celý život.
Soutěž Středoškolák roku
Soutěž Středoškolák roku oceňuje aktivní studenty, kteří na sobě pracují a dělají ke studiu něco navíc. Každý rok odborná porota vybere 25 finalistů, kteří získají ocenění. Porotci posuzují mimoškolní aktivity, úspěchy, pestrost aktivit i schopnost sebeprezentace středoškoláků. Web iROZHLAS.cz celý srpen přináší rozhovory s finalisty letošního ročníku soutěže.
Chtěla byste něco vzkázat svým vrstevníkům a dalším mladým lidem?
Podle mě to nejdůležitější je nebát se být aktivní. Všichni možná máme na začátku obavy, jak to naše okolí zvládne, když se jako mladí aktivní lidé do něčeho pustíme. Často se člověk setká s nějakými názory, které ho úplně nepodporují, když takovýto způsobem vystupuje z řady.
Podle mě převaha lidí je ale ta, která to podporuje. Myslím si, že naše společnost velmi touží po mladých aktivních lidech a je jich nedostatek. Takže každý, kdo má pocit, že by mohl dělat něco navíc, rozvíjet své zájmy, zapojovat se do dobrovolnických činností anebo prostě jenom být kreativní, tvořit, tak by to měl udělat.
Společnost si toho moc váží a cení a vznikají z toho pak krásné výsledky. Takže pouštět se do takových činností.