Už čtyři měsíce čeká brněnský spolek Amerfo na dva miliony od státu, čelí při tom několikáté kontrole

Brněnský spolek Amerfo ani čtyři měsíce od rozhodnutí soudu nedostal příspěvek pro zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Spolek se o víc než dva miliony korun na mzdy hendikepovaných soudil s ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Krajský soud v Brně na konci letošního srpna rozhodl, že ministerstvo pochybilo. Od té doby spolek na peníze čeká. Brno 12:00 29. prosince 2022

Spolek Amerfo v Brně zaměstnává zhruba 80 lidí a provozuje například atomový kryt 10-Z pod Špilberkem. Za část roku 2019 měl od úřadu práce dostat příspěvek 2,2 milionu korun na mzdy. To se však nestalo.

Externí účetní firma spolku totiž potřebné podklady pro úřad práce dodala o dva dny později a spolek tak krátce nesplňoval podmínku bezdlužnosti. I když chybu napravil a později se za něj postavila i kancelář ombudsmana, peníze nedostal.

Místo pomoci se dočkal jen kontrol z hygieny nebo inspektorátu práce. „My jsme v červnu 2020 podali žalobu na ministerstvo práce a sociálních věcí a následně během července se u nás začaly rojit různé kontroly ze státních úřadů,“ tvrdí šéf Amerfa Pavel Paleček.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí opřelo zdůvodnění těchto kontrol o anonym. Žádná z kontrol nedospěla k závěru, na základě kterého by byla udělena jakákoliv pokuta,“ dodává.

V roce 2020 ministerstvo vedené Janou Maláčovou (ČSSD) podalo i podnět finančnímu úřadu. Ten kontrolu provádí teď, necelé čtyři měsíce od rozhodnutí soudu, že Amerfu peníze náleží.

Vyhýbání odpovědnosti

Finanční ředitelství kvůli mlčenlivosti nekomentovalo, proč zahájilo inspekci teprve nyní. Paleček z toho viní ministerstvo, které se tím podle něj vyhýbá odpovědnosti.

Mluvčí resortu Jakub Augusta to však důrazně odmítá: „Jednalo se o postup, který ukládá zákon, tedy nikoliv dobrovolnou aktivitu MPSV. Stejně se postupuje i v jiných případech, důrazně tedy odmítáme, že by šlo o šikanu či snahu vyhnout se odpovědnosti. Zároveň odmítáme, že by ministerstvo poslalo jakoukoliv kontrolu či že by ji úředníci dodatečně urgovali. Postup finančního úřadu samozřejmě ovlivnit nemůžeme.“

Augusta zároveň dodává, že ministerstvo rozhodnutí soudu respektuje, čtyřměsíční zdržení vysvětluje správním řádem. „Soud nestanovil žádnou lhůtu, na další řízení se tak vztahuje správní řád, podle kterého MPSV postupuje. V současnosti probíhá nové správní řízení a my budeme samozřejmě plně respektovat právní názor soudu.“

Kroky k tomu, aby spolek peníze dostal, ministerstvo skutečně zahájilo. V prosinci dostal Paleček dopis od současného ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který se za dřívější chyby resortu omluvil. „Až po dvou schůzkách se pan ministr Jurečka písemně omluvil a zrušil rozhodnutí z roku 2019,“ uzavírá.

Teď musí spolek čekat do příštího roku, až úředníci požadavek znovu projednají a úřad práce peníze na mzdy zaměstnanců vyplatí.