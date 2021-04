‚Nemá smysl dál hrát na kamarádství.‘ Politici reagují na vyhoštění českých diplomatů z Ruska

Omezit diplomatické vztahy na minimum. To je podle opozičních i vládních politiků „jediný možný krok“ poté, co Rusko oznámilo 20 českých zaměstnanců z ambasády v Moskvě. Šlo o reakci na vyhoštění 18 diplomatů z Prahy. O tom české úřady rozhodly po odhalení ruského podílu na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Praha 22:31 18. 4. 2021 (Aktualizováno: 22:45 18. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala, Marián Jurečka, Markéta Pekarová Adamová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Už není na co čekat. To my musíme být tvrdí, Rusové jsou vinni z teroristického útoku a ještě jsou ublíženi,“ napsala na twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová poté, co Moskva oznámila nucený odjezd dvou desítek českých diplomatů.

„Vláda by měla vyhostit všechny ruské ‚diplomaty‘ a důrazně vysvětlit Rusům, že už budeme fungovat jen ve stavu 1 ku 1,“ dodala.

Markéta Pekarová Adamová

@market_a Po vyhoštění 20 českých diplomatů už není na co čekat. To my musíme být tvrdí, Rusové jsou vinni z teroristického útoku a ještě jsou ublíženi.



Vláda by měla vyhostit všechny ruské “diplomaty” a důrazně vysvětlit Rusům, že už budeme fungovat jen ve stavu 1 ku 1. 141 2092

Podle Petra Fialy z ODS potvrzuje reakce Ruska jeho agresivní politiku. „Moskva tím ale nezakryje závažnost zjištění o násilné akci ruských agentů. Vláda by měla rychle koordinovat postup s EU a NATO, je potřeba silné mezinárodní diplomatické reakce na ruskou hrozbu,“ napsal na sociálních sítích.

Suverénní reakci vlády podle svých slov očekává také předseda KDU-ČSL Marián Jurečka. „Pokud na naší ambasádě v Moskvě nezůstane prakticky nikdo, tak bych úplně stejný postup očekával od naší vlády! Očekávám v pondělí jasnou reakci vlády a vyčištění ruské ambasady v Praze! Reakce musí být naprosto jasná a suverénní, v takové situaci je nutno být nekompromisní,“ uvedl na twitteru.

Marian Jurečka

@MJureka Pokud na naší ambasádě v Moskvě nezůstane prakticky nikdo, tak bych úplně stejný postup očekával od naší vlády!

Očekávám v pondělí jasnou reakci vlády a vyčištění ruské ambasady v Praze!



Reakce musí být naprosto jasná a suverénní, v takové situaci je nutno být nekompromisní! 26 471

I podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského je nyní nutné koordinovat mezinárodní postup a „chtít po Rusku vydat teroristy, kteří jsou zodpovědní za životy dvou Čechů“.

Tomáš Zdechovský

@TomasZdechovsky Musíme koordinovat další postup v rámci Evropské unie a NATO a chtít po Rusku vydat teroristy, kteří jsou zodpovědní za životy dvou Čechů. 7 119

Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana dává smysl, aby Česko zredukovalo počet ruských diplomatů na pět stejně, jako to udělá do pondělní půlnoci Moskva. „Nemá smysl dál hrát podivnou hru na kamarádství tak vzývanou Hradem a některými vládními činiteli v posledních letech,“ domnívá se.

Vít Rakušan

@Vit_Rakusan Jestliže nám Rusko vyhostí diplomaty tak, že nám jich v Moskvě zůstane pouze 5, pak jsem pro snížení počtu ruských "diplomatů" v Praze na stejnou úroveň.

Nemá smysl dál hrát podivnou hru na kamarádství tak vzývanou Hradem a některými vládními činiteli v posledních letech. 94 1688

Podle bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) není vyhoštění 20 zaměstnanců z Ruska odpovídající reakcí. „Reciprocita se dala očekávat, ale vyhoštění 20 pracovníků naší ambasády není odpovídající reakce z ruské strany. Očekávám, že nyní musí přijít odpověď z naší strany,“ soudí.

Tomáš Petříček

@TPetricek Reciprocita se dala očekávat, ale vyhoštění 20 pracovníků naší ambasády není odpovídající reakce z ruské strany. Očekávám, že nyní musí přijít odpověď z naší strany. 24 348

„Říkal jsem si, že to číslo bude vysoké, že bude stejné, jako u nás těch 18,“ okomentoval pro Radiožurnál vyhoštění českých diplomatů místopředseda zahraničního výboru sněmovny Jaroslav Bžoch (ANO). „Na druhou stranu se u Ruska už nedá očekávat žádný vstřícný krok. Sám teď budu hodně zvědavý, jak k tomu přistoupí naše diplomacie.“

Překvapení podle svých slov nezažil ani senátor Pavel Fischer. „Reakce Ruska na vyhoštění diplomatů mě nepřekvapila. Budu přemýšlet nad tím, co znamená to číslo 20, ale v diplomatické řeči je to celkem srozumitelná odpověď,“ uvedl.

„V diplomacii je celá řada kódů a sdělení. Tohle je odpověď, která naznačuje, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Fischer také řekl, že kvůli vývoji mezi Českem a Ruskem svolal zasedání senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.