Strašili ‚hrozbou‘, nakonec se ale spojili. ODS a ANO společně povládnou téměř polovině okresních radnic

Kromě Prahy je všude hotovo. Ze 72 okresních a krajských měst je radniční koalice domluvena v 71. Přestože bývají komunální volby zvláště v menších obcích doménou různých místních sdružení a nezávislých kandidátů, z datové analýzy serveru iROZHLAS.cz vyplývá, že ANO a ODS se spojily v téměř polovině případů, kdy k tomu měly možnost. A to navzdory ostré předvolební rétorice, tvrdé kampani i vzájemnému osočování špiček stran.

Jak loni před sněmovními, tak i letos před komunálními volbami oblepila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) Česko billboardy varujícími před šéfem ANO Andrejem Babišem.

Billboard koalice Spolu před loňskými sněmovními volbami | Foto: Petr Malina | Zdroj: ČTK

„Hrozba, kterou musíme zastavit,“ hlásal loňský design, na kterém byly vyobrazeny hlavy Babiše, exšéfa komunistů Vojtěcha Filipa a Tomia Okamury (SPD).

Letos podobnou fotku Babiše na předvolebních billboardech doplnil v pozadí ruský prezident Vladimir Putin. Sugestivní barevné ladění doplňoval nápis: „Závislost na Rusku. Bezpečnostní hrozba. Nová hrozba, stejní agenti.“

Babiš nezahálel a během celé předvolební kampaně označoval obecní a senátní volby za referendum o vládě a lídři ODS, TOP 09 a lidovců své komunální kolegy i proto vyzývali, aby na místní úrovni preferovali skládání koalic na vládním půdorysu – Spolu, STAN a Piráti. Ti je ale příliš neposlechli.

„Předvolební rétorika je po volbách často zapomenuta. Tváří v tvář politické realitě a volebnímu výsledku se strany chovají jinak než před volbami. Ale to není nic, co bychom z minulosti neznali,“ glosuje pro iROZHLAS.cz politolog Petr Just z Metropolitní univerzity.

Následující vizualizace ukazuje povolební koalice v jednotlivých městech, řadí je od nejlidnatějších. V levém sloupci prezentuje nové vládnoucí koalice, v pravém opoziční strany. Názvy stran a počty zastupitelů se zobrazí po najetí myší na jméno města.

Článek pokračuje pod vizualizací.

LEGENDA

ODS samostatně ODS v koalici ANO samostatně ANO v koalici 1 zastupitel 21 zastupitelů primátor

KOALICE OPOZICE

Praha

Brno

Ostrava

Plzeň

Liberec

Olomouc

České Budějovice

Hradec Králové

Ústí nad Labem

Pardubice

Zlín

Kladno

Most

Opava

Frýdek-Místek

Jihlava

Karviná

Teplice

Děčín

Chomutov

Karlovy Vary

Jablonec nad Nisou

Prostějov

Mladá Boleslav

Přerov

Česká Lípa

Třebíč

Tábor

Znojmo

Kolín

Příbram

Cheb

Písek

Trutnov

Kroměříž

Vsetín

Šumperk

Uherské Hradiště

Břeclav

Hodonín

Litoměřice

Havlíčkův Brod

Nový Jičín

Chrudim

Strakonice

Sokolov

Klatovy

Jindřichův Hradec

Kutná Hora

Žďár nad Sázavou

Vyškov

Beroun

Blansko

Mělník

Náchod

Louny

Benešov

Svitavy

Jičín

Pelhřimov

Bruntál

Rakovník

Nymburk

Ústí nad Orlicí

Rokycany

Tachov

Český Krumlov

Domažlice

Rychnov nad Kněžnou

Jeseník

Prachatice

Semily

Spojenectví uzavřeli hlavní rivalové ODS a ANO na 29 okresních radnicích z 64, kde se obě strany dostaly do zastupitelstva – ať už samostatně, nebo ve volební koalici. Tedy téměř v polovině případů. Spojily se v Brně, Ostravě, Liberci, Zlíně, Jihlavě, Teplicích, Karlových Varech, Prostějově, Přerově, Mladé Boleslavi, Příbrami, Chebu, Písku, Kroměříži, Vsetíně, Uherském Hradišti, Šumperku, Havlíčkově Brodě, Novém Jičíně, Klatovech, Jindřichově Hradci, Kutné Hoře, Vyškově, Berouně, Blansku, Mělníce, Rakovníku, Českém Krumlově a Domažlicích.

Na kulatou třicítku by seznam mohla navýšit ještě Praha, kde je vyjednávání zablokováno. Spojenectví koalice Spolu (v čele s ODS) a ANO není vyloučeno.

Speciálním případem je ještě Ústí nad Labem, kde se ke koalici s ANO a SPD připojila dvojka tamní kandidátky ODS Pavel Tošovský. Kvůli tomu už ale občanským demokratem dnes není.

Případy spolupráce

Například v Ostravě, Karlových Varech nebo Prostějově pokračuje spolupráce ANO a ODS z minulého volebního období.

Třeba v Jihlavě se ale letošní komunální a senátní volby nesly ve znamení tvrdého souboje obhajujícího senátora Miloše Vystrčila (ODS) a jeho vyzývatelky Jany Nagyové (ANO), kterou mohutně podporoval Babiš. Na radnici ale po volbách zástupci ANO a koalice ODS a KDU-ČSL vytvořili dominantní většinovou koalici, která ve 37členném zastupitelstvu bude mít 24 křesel.

Její součástí prozatím nebude obžalovaná Nagyová, šlo o podmínku ODS a lidovců. Primátorem se stal Petr Ryška (ODS), přestože volby vyhrálo ANO. Občanští demokraté a lidovci se přitom mohli rozhodnout vytvořit křehkou většinu na vládním půdorysu se STAN a Piráty s Fórem Jihlava.

„Měli jsme dvě možnosti. Buď koalici s Piráty, Fórem Jihlava a Starosty, nebo s ANO. První by měla většinu jen o hlas, navíc jsme neměli dostatečné programové shody a podobné představy o fungování města. S hnutím ANO máme bližší priority,“ řekl pro Aktuálně.cz nový primátor Ryška. „Ne všichni naši členové jsou spokojení, ale odhlasovali jsme si to a pro Jihlavu je to v tuto chvíli nejlepší cesta,“ dodal.

V Brně se zase primátorce Markétě Vaňkové (ODS) podařilo složit dokonce šestikoalici ODS+TOP 09, ANO, KDU-ČSL+STAN a ČSSD o síle 42 hlasů z 55. Původně v ní měli být i Piráti, kteří se ale rozhodli nakonec zůstat v opozici.

Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman upozornil, že široká koalice může být zastíracím manévrem dohody ODS+TOP 09 a ANO. „Z konkrétních počtů mandátů je zřejmé, že udrží-li shodu ODS, TOP 09 a hnutí ANO, nemusí je případné odchody ostatních trápit. Dohromady mají 29 křesel z 55. Nebývale široká koalice tak může být teoreticky výhodná nejenom pro řešení problémů, ale také pro obhajobu toho, proč Brno budou spolu spravovat ODS a hnutí ANO. Což je v rozporu s přáním vedení vládních koaličních stran.“

I v Brně ale přitom šla složit koalice jen z vládních stran, měla by pohodlnou většinu 30/55 zastupitelských křesel.

Ve Zlínském kraji je pak spojenectví ODS a ANO tak normalizované, že zde kromě krajské vlády povedou i radnice všech čtyř okresních měst – ve Zlíně a Kroměříži v čele se starostou z ANO, v Uherském Hradišti pokračuje Stanislav Blaha (ODS) a ve Vsetíně si obě strany přibral navrátilec do pozice starosty Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Praxe známá z minulosti

Že místní politici často neposlechli své stranické vedení a zvolili koalici ANO a ODS, lze podle politologa Petra Justa interpretovat například tím, že jde v případě těchto dvou stran často o velmi silné hráče.

„Na komunální úrovni je obecně třeba mít co do počtu zastupitelů početnější koalice. Takže není výjimkou, že se dají dohromady dvě silné strany,“ vysvětluje politolog pro iROZHLAS.cz.

A doplňuje, že komunální úroveň je oproštěna od celé řady celostátních problémů, i proto tak v minulosti i v dobách vyhrocených celostátních soubojů ODS a ČSSD vznikaly na místní úrovni tyto velké koalice běžně.

„Komunální úroveň je víc o praktických věcech. Místní lidé se víc znají… z ulice, z práce, z hospody, z fotbalu apod. Takže k sobě mají obecně blíž a nevnímají to jako spor ANO vs. ODS a Babiš vs. Fiala,“ popisuje Just.

Komunální volby tak potvrdily trend, kdy dřívější spor dominantních stran ODS a ČSSD vystřídaly na jedné straně ANO a na druhé zůstala ODS posilněná o partnery z koalice Spolu – TOP 09 a lidovce.

Samozřejmě ale existují i případy, kdy místní politici své centrály poslechli a nabízející se velkou koalici ANO a ODS odmítli.

Například v Českých Budějovicích tamní vítězná ODS odstavila po osmi letech vlády od moci ANO a vytvořila koalici s Piráty, Jihočechy 2012 a spojenectvím KDU-ČSL a TOP 09.

Naopak v Olomouci dlouhou vládu místní ODS ukončil staronový primátor Miroslav Žbánek (ANO). Dosavadní spojenectví s ODS, KDU-ČSL vyměnil za ProOlomouc a Piráty. Hnutí spOLečně spolu s ANO v městské radě zůstává.

Případ Praha

Politolog Just už před půl rokem komentoval možné radniční koalice ODS a ANO: „Pokud by nastala situace, kdy by například ODS mohla vytvořit koalici se svými centrálními partnery, a přesto zvolila variantu s ANO, tak si myslím, že by to mohlo vést k rozbouření vod v centrální vládě.“

Nyní k tomu přidává, že vyhrocená situace zejména v Praze už začíná přerůstat i do rétoriky jednotlivých lídrů na centrální úrovni. „V Praze může vzniknout většinová rada na půdorysu vládní koalice, přesto existuje varianta, kdyby Spolu zvolilo variantu s ANO. Nadále platí, že v tomto případě by to mohlo vyvolat napětí i v centrální Fialově vládě. K jejímu pádu ale kvůli tomu určitě nedojde. Naruší to ale vzájemnou důvěru,“ domnívá se Just.

V Praze zatím trvá pat. Vítězné Spolu vedené ODS již od voleb opakuje, že chtějí spolupráci na vládním půdorysu s Piráty a STAN. Kandidát na primátora Bohuslav Svoboda (ODS) sice před volbami naznačoval, že si je blízký s lídrem ANO Patrikem Nacherem, po volbách ale spolupráci s ANO označil za nepravděpodobnou.

Spolu a ANO by v zastupitelstvu měli nejkřehčí většinu jediného hlasu 33/65.

Piráti naopak prosazují širší koalici se zahrnutím i Prahy sobě, se kterými vytvořili Alianci pro stabilitu. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) označuje možnou magistrátní koalici s ANO za „morální katastrofu“.

Zdeněk Hřib

@ZdenekHrib Pražský STAN nabídl vlastní pohled na podobu nové pražské koalice s účastí SPOLU a Aliance pro stabilitu. Vítáme i tuto nabídku a jsme ochotní o ní jednat u kulatého stolu. Nedovolme účast ANO ve vedení Prahy. I v souvislosti s prezidentskou volbou by to byla morální katastrofa. 20 687

Politolog Petr Jüptner pro iROZHLAS.cz uvedl, že je aktuálně těžké předvídat vývoj. „Situace nebyla odlišná v porovnání s jinými městy nebo volebními obdobími. Zásadní ale byl vznik Aliance pro stabilitu. Do té doby na sebe strany tlačily, budovaly si vyjednávací pozici, aby mohlo dojít ke kompromisu. Vytvoření aliance Pirátů a Prahy Sobě ale tato jednání dost zablokovala.“

Situaci nepomohlo ani ustavující zasedání zastupitelstva 3. listopadu. Dosavadní městská rada ve složení Piráti, Praha sobě a Spojenci pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) ve svých funkcích dál setrvává, nové vedení by mohlo být zvoleno 24. listopadu, do kdy bylo zasedání přerušeno.

I tak ale došlo například k tomu, že zastupitelé Spolu a ANO prosadili odebrání gesce územního plánu lídrovi STAN Petru Hlaváčkovi, který ji jako náměstek primátora měl v gesci poslední čtyři roky. Nově ji má řídit Radomír Nepil (ANO).

„Tak teď nevím. Podráží Spolu nohy svému potenciálně nejbližšímu koaličnímu partnerovi, nebo už promazávají ‚oposmlouvu‘? Obojí je blbě…“ uvedl Havlíček, který zdůrazňuje, že STAN jako středová strana může být klíčem k budoucí koalici. „Proti sobě je koalice Spolu a Piráti. My stojíme někde mezi a i politicky jsme nejvíc ve středu,“ řekl pro Český rozhlas Plus lídr STAN Petr Hlaváček.

Sám se přitom obává toho, že Spolu nakonec v Praze uzavře koalici s hnutím ANO, se kterým má křehkou většinu jednoho hlasu v zastupitelstvu. Podle Hlaváčka by to mělo s ohledem na důležitost hlavního města a vztah k vládě velký symbolický význam.

Tak teď nevím. Podráží SPOLU nohy svému potenciálně nejbližšímu koaličnímu partnerovi, nebo už promazávají „oposmlouvu“? Obojí je blbě… 2/2 pic.twitter.com/9JTPaeVoCh — Petr Hlaváček (@Hlavacek_P) November 3, 2022