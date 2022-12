Podpora menšinové vlády Spolu v Praze? Starostové si berou čas na rozmyšlenou

Zástupci pražského hnutí STAN si vzali čas na rozmyšlenou, zda podpoří menšinovou radu koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Rozhodnutí projednají ve stranických strukturách. Novinářům to po pátečním jednání řekl poslanec a vyjednavač STAN Jan Lacina. K žádné konkrétní dohodě mezi stranami nedošlo. Spolu v pátek na samostatná jednání pozvalo rovněž Piráty a Prahu Sobě, kteří však účast odmítli. Praha 17:57 9. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednání Magistrátu hlavního města Prahy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zástupci pražského hnutí STAN si vzali čas na rozmyšlenou, zda podpoří menšinovou radu koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Rozhodnutí projednají ve stranických strukturách. Novinářům to po pátečním jednání řekl poslanec a vyjednavač STAN Jan Lacina. K žádné konkrétní dohodě mezi stranami nedošlo. Spolu v pátek na samostatná jednání pozvalo rovněž Piráty a Prahu Sobě, kteří však účast odmítli.

„Od začátku se držíme toho, že je lepší jednat. Naše postoje k té situaci, která nastala, znáte. Klíčová otázka padla na podporu menšinové rady. Projde to nějakým naším vnitřním procesem a odpověděli jsme, že odpovíme,“ řekl Lacina.

Zatím podle něho stále platí usnesení krajského výboru STAN, které říká, že vyjednavači STAN mají domluvit koalici stejnou, jako je ta vládní, tedy se Spolu a STAN. „A že žádná varianta s podporou hnutí ANO nepřipadá v úvahu,“ řekl.

Předseda pražské ODS Marek Benda řekl, že páteční jednání se netýkalo žádné dohody o spolupráci na úrovni koalice. „My jsme jim zdůraznili, že by se jednalo o podporu menšinové rady, která by byla složena ze Spolu. Nejedná se z jejich hlediska o žádnou podporu hnutí ANO, tak uvidíme, jak zareagují,“ řekl předseda pražské ODS Marek Benda.

Na samostatná jednání v pátek byli přizvaní rovněž Piráti a Praha Sobě, kteří se však omluvili a nedorazili. „Mě to mrzí, ale myslím, že to trochu nasvědčuje tomu, co nám dosud předvádějí, to znamená neochotu jednat jinak než tak, jak si to oni nadiktují,“ řekl Benda.

Neúspěšná jednání

O možné koalici dosud bezvýsledně jednali zástupci Spolu, Piráti a STAN. Spolu po úterní schůzce s Piráty a STAN uvedlo, že jednání kvůli přístupu Pirátů nikam nevedou a nyní budou usilovat o podporu stran zastupitelstva, s výjimkou SPD, pro menšinovou radu.

Hlavní spor je ohledně rozdělení míst v jedenáctičlenné radě, Spolu chce kromě postu primátora i většinu šesti hlasů, což podle Pirátů neodpovídá volebnímu výsledku Spolu, který byl necelých 25 procent hlasů.

Piráti páteční schůzku odmítli, stejně jako možnost podpořit menšinovou radu. „Podporu opoziční smlouvy Spolu a ANO jsme jednoznačně za vyjednávací tým Pirátů odmítli. Potírá hranice toho, kdo je koalice a kdo opozice, vytváří tak akorát podmínky pro bujení korupčního prostředí a ne pro odvádění kvalitní práce pro Pražany,“ uvedla vyjednavačka Pirátů a zastupitelka Jana Komrsková.

Volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, když získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 a třetí Piráti se 13 zastupiteli. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů má na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty.

Menšinová rada v metropoli naposledy vládla v letech 2013 a 2014, tehdy ji sestavila TOP 09 s podporou ČSSD a primátorem byl Tomáš Hudeček. Vznikla poté, co se rozpadla koalice TOP 09 a ODS a zastupitelé odvolali primátora Bohuslava Svobodu (ODS), který se o primátorské křeslo uchází jako volební lídr Spolu i nyní.