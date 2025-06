Spolu už začíná bitcoinovou kauzu pociťovat na preferencích. Zatím ale jen mírně, ukazují data

Od vypuknutí bitcoinové kauzy, která stála ministerské křeslo Pavla Blažka, panuje v centrále ODS i ostatních stran koalice Spolu napětí. Co na to voliči? Spočítají to, anebo je naopak potěší, že už kritizovaný exministr nebude ani kandidovat? Odborníci se vesměs shodují, že dopady kauzy budou záležet na tom, zda se objeví nové skutečnosti, zda ji u vnímání voličů nepřebijí jiné události nebo zda ji podporovatelé Spolu ještě „překousnou“. Analýza Praha 6:00 7. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Blažek (vlevo) a Petr Fiala ve Sněmovně | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Pro Spolu přišel pád ministra spravedlnosti Pavla Blažka z hlediska kampaně možná v nejméně vhodný okamžik. Po ospalém začátku během jara totiž koalice nastartovala kampaňové motory a rozjela debatní roadshow s premiérem Petrem Fialou, herečkou Ivou Pazderkovou a svými krajskými lídry.

První model sbíraný po vypuknutí bitcoinové kauzy. Podpora koalice Spolu se nehroutí, mírně ale oslabila Číst článek

Bitcoinová kauza to změnila, lídři Spolu najednou čelí otázkám na Blažka, pod palbou je i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Co říkají čísla?

Od začátku roku podpora Spolu sice mírně, ale konstantně rostla.

Paradoxně to ilustrují i doposud poslední zveřejněná čísla analytického ústavu STEM, který pro CNN Prima News zveřejňuje volební model každou neděli. V něm Spolu nejnověji posílilo na 21,8 procenta, což byl jejich dosud nejlepší letošní výsledek.

„Docela se nám daří v kampani, naše preference stoupají. Tak je docela logické, že to opozice zneužije a bude kolem toho dělat politické divadlo,“ řekl na pondělním brífinku Stanjura.

Jenže to již byla Blažkova kauza v plném proudu, ministr rezignoval, což model STEM neměl šanci ještě zohlednit.

Ve středu zveřejnila svůj volební model agentura Ipsos. Sběr dat pro něj probíhal od 26. května do 1. června, zhruba třetina tohoto období tak byla v době, kdy již Blažkova kauza s bitcoiny vypukla a částečně na něj mohl reagovat.

Spolu v měření Ipsosu ztratilo meziměsíčně 1,1 procentního bodu. Vzhledem ke statistické odchylce tak z tohoto pohybu nelze nic moc vyvozovat.

Podobně opatrní jsou i výzkumníci z NMS Market Research, byť jejich páteční model byl sbíraný od 30. května. Jako první tak měl šanci po celou dobu sběru zachytit nálady voličů.

„Data pro červnový volební model jsme sbírali v průběhu rozkrývání bitcoinové kauzy a je otázkou, zda se do dat kauza propsala, nebo nás to ještě čeká. V dalších měsících bude zajímavé sledovat, jak na kauzu voliči Spolu zareagují,“ popisuje politická analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová.

Co na to volič?

Podporovatelé Spolu můžou tuto kauzu buď překousnout a zůstat u své volby, nebo se přesunout ke Starostům či Pirátům, anebo, což je pro stávající vládní koalici ta nejhorší varianta, je může poslední dění natolik znechutit, že k volbám vůbec nepřijdou.

Michálek: Bylo by lepší, kdyby spravedlnost nevedla Decroix, ale odborník bez přímých vazeb na ODS Číst článek

Podle vedoucího katedry politologie brněnské Masarykovy univerzity Otty Eibla je pro Spolu problémem, že kauza nejspíš jen tak rezonovat nepřestane. Budou ji živit opoziční strany v souvislosti se snahou vyslovit kabinetu nedůvěru, ale hodit se může i koaličnímu hnutí STAN.

„Je logické, že opozice, která si od prvního dne Fialovy vlády nebere servítky, zaujme velmi ostrý postoj,“ uvedl Eibl. Hnutí STAN se podle něj chce od skandálu distancovat, přičemž nadcházející volby jsou důležitým faktorem. „S vědomím toho, že mají voličský překryv se Spolu, je kauza pro STAN vítaný bonus, jak si vylepšit vlastní pozici,“ doplnil.

Socioložka Paulína Tabery upozornila, že dopad podobných kauz není na všechny voliče vždy stejný.

„Jsou lidé, kteří jsou o svém názoru a o své volbě přesvědčení a málokdy je mění. Potenciální vliv tato kauza může mít na nerozhodnuté nebo váhající voliče. Lidé se vždycky rozhodují podle balíčku svých priorit a postojů, pro některé lidi to tak nemusí být důležité.“

Právě jejich rozhodnutí pak může mít velký dopad na výsledek voleb. „Voliči jsou tolerantnější ke své světonázorové straně a mají tendenci chápat její kroky. Naopak ke druhé straně jsou mnohem kritičtější,“ vysvětlila Tabery.

Blažek jako Feri?

Komunikační strategií Spolu je zdůrazňovat, že Blažek rezignoval hned den po odhalení a nebude na podzim kandidovat, zatímco šéf ANO Andrej Babiš této sebereflexe u svých kauz nikdy nebyl schopen. A také poukazovat na to, že šlo o Blažkův prohřešek a není to problém ODS ani Spolu.

„Chtěl bych se zeptat pana poslance Babiše: pokud jej soud pravomocně shledá vinným v kauze dotačního podvodu, tedy v kauze, kde stát nic nezískal, ale naopak o peníze přišel, zachová se stejně? Odejde z politiky? Vzdá se svých funkcí a nebude kandidovat ve volbách? Dokáže… pic.twitter.com/Bs6uOlcAHQ — ODS (@ODScz) June 5, 2025

„Je rozumné, že se Pavel Blažek rozhodl rychle rezignovat. Tím snížil dost podstatně dopad celé kauzy na Spolu i na sebe osobně. Představa, že se mu to neustále bude připomínat během volební kampaně, tedy několik měsíců, zjevně sehrála v rozhodnutí rezignovat podstatnou roli,“ zmínil již v minulém týdnu politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity.

10:17 Věřím, že důvěra v justici nebyla poškozena. Uvidím, kolik toho stihnu, říká budoucí ministryně Decroix Číst článek

Jenže například podle politologa Milana Školníka z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity je z komunikace Spolu cítit podcenění celé záležitosti. „Nejdřív argumentace, že vše je v pořádku, následně rezignace ministra.

Pak dozvídání se, že někteří členové vlády, například ministr financí, o tom věděli a nedoporučili mu to. Celé to nepůsobí příliš důvěryhodně a může se to projevit nejen v preferencích Spolu, ale i v důvěře veřejnosti v politiku,“ domnívá se Školník.

Podobná taktika se přitom Spolu povedla i před čtyřmi lety, tehdy také na přelomu května a června jejich kampaň zasáhl nečekaný problém: Dominik Feri. Tehdy se podařilo kampaň odvrátit jiným směrem, Feri okamžitě zmizel a Spolu nakonec volby vyhrálo. I k tomu se mohou špičky koalice upínat.

„Je jasné, že teď to bude mít nějaký vliv na preference v průzkumech. Zároveň do voleb je ještě relativně daleko. Uděláme všechno, abychom zabrali. Abychom případ dobře vysvětlili a objasnili. Budeme říkat, že ti, kteří měli, zatím vyvodili osobní odpovědnost,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy Stanjura.

Podle politologa Jakuba Lyska z Univerzity Palackého v Olomouci je dost možná jedinou šancí Spolu to, že se na kauzu zapomene přes prázdniny, kdy se kampaň do značné míry pozastaví.

„Spíše si ale myslím, že kauza bude dál žít a bude vyplavovat další pozadí kauzy, která se bude v mediálním prostoru dál šířit. Nevýhoda pro ODS a pro koalici Spolu je to, že se to týká bitcoinu, na což Češi slyší a je to marketingově vděčné téma pro opozici. Pro koalici Spolu je to před volbami obrovská rána,“ podotkl.

Nepopulární Blažek

Interpretaci, že by bitcoinová kauza preference Spolu ale nakonec nemusela tolik poškodit, pak může vycházet z toho, že Blažek není a nikdy nebyl u voličů nikterak populární figurou.

Ve sněmovních volbách 2021 kandidoval jako jihomoravská čtyřka, propadl se ale až na osmé místo z devíti získaných. Získal 9903 preferenčních hlasů a přeskočila ho jak jeho stranická kolegyně Jana Bačíková, tak i trio lidovců Antonín Tesařík, Miroslav Zborovský a Marie Jílková.

Preferenční hlasy ve sněmovních volbách 2021 | Zdroj: www.volby.cz

Že patřil spíše k méně populárním vrcholným politikům, potvrzují i data CVVM o voličské důvěře a nedůvěře. V zatím posledním měření před rokem Blažkovi důvěřovalo 12 procent respondentů, zatímco 33 procent ne.