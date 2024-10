Spolupráce ANO a SPD v krajích nemusí znamenat širší sbližování hnutí, myslí si nový hejtman Koleta

Vítězné hnutí ANO v Královéhradeckém kraji uzavřelo koaliční smlouvu s uskupením HLAS samospráv, Trikolorou, SPD, PRO a Svobodnými. Nová koalice bude mít většinu tří hlasů. Hejtmanem se má stát starosta Hronova Petr Koleta z ANO. Ten Radiožurnálu řekl, že ačkoliv hnutí ANO vstoupilo s SPD do koalice v celkem čtyřech krajích, obecnější sbližování těchto hnutí to nenaznačuje. Rozhovor Praha 15:19 11. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Koleta (ANO) před povolebním vyjednávání o možné spolupráci mezi vítězem krajských voleb hnutím ANO a druhými v pořadí Silnými lídry pro kraj (ODS, KDU-ČSL, Východočeši) (23. září 2024) | Foto: David Taneček | Zdroj: Profimedia

V koalici máte 24 hlasů ze 45. Z těch 24 má tři hlasy SPD, PRO a Svobodní. Jak stabilní ta koalice podle vás bude?

To se samozřejmě teprve uvidí, ale věřím, že i opozice se bude chovat tak jako my v minulých obdobích, protože vesměs je to vždy o dohodě a o tom, že chceme dělat nejlepší projekty a práci pro naše občany v Královéhradeckém kraji. Takže věřím, že nebudou mít důvod nás nepodporovat jen proto, že nejsou v koalici.

6:36 Politolog Jüptner: ANO v Královéhradeckém kraji tahá za silnější provaz. Koalice by se jim ale hodila Číst článek

Dohodli jste si už s ostatními stranami v koalici nějaké pojistky v případě neshody nad nějakými tématy?

Nic takového jsem nedělal, protože jsme zatím řešili koaliční smlouvu, a to nebylo úplně jednoduché. Koalice se nerodila snadno a věřím, že o co to bylo složitější na začátku, to bude jednodušší nyní. Ale to nezáleží samozřejmě jen na mně. Věřím, že i opozice se k tomu bude stavět tak jako my – bude konstruktivní.

Chceme s nimi projednávat veškeré investiční záměry i budoucnost našeho kraje. Takže opakuji, věřím, že k tomu budou přistupovat jako my v minulosti.

S koalicí HLAS jste se dohodli poměrně rychle, SPD s Trikolorou a PRO byly další volby. Jaké podmínky si kladly pro vstup do koalice?

Nemůžu říct, že byly další volbou. Jednali jsme jak se Silnými lídry (ODS, KDU-ČSL, Východočeši), nejednali jsme akorát se Čtyřkoalicí (STAN, TOP 09, HDK a LES), která to jednání odmítla, chtěla se bavit jen o programu, což je fajn, na to bude teď dost času. Hledaly se programové shody a postupně, když bylo jasné, že nevyjdou Silní lídři ani nikdo další, začali jsme jednat s SPD, Trikolorou, PRO a Svobodnými.

Jednání byla složitá, především co se týče HLAS, u nás si chtěli vykomunikovat nějaké věci.

Například?

Co se HLAS týče, to je otázka na ně. Někomu mohla vadit spolupráce s SPD, někomu s ANO, někomu v ANO mohla vadit spolupráce s Trikolorou a podobně.

Vesměs je to hodně složité. Když jdete do koalice, je nutné, aby s tím bylo ztotožněno nejen těch u nás například 18 zastupitelů, ale i další lidé na kandidátce. A to se právě mohlo stát s tím delším časovým úsekem, například u HLAS, ale mohlo to být zároveň u SPD, Trikolory, PRO a Svobodných.

Je vždy třeba si říct, že lidé i programy můžou mít s někým problém, a to se nyní všechno vyřešilo. Teď je naším úkolem vést kraj, za čtyři roky nám to občané, jak se říká, spočítají a uvidíme.

25:18 Historik Stehlík: Volby do Senátu ovládly silné osobnosti. Čeká nás oživení témat i rétoriky Číst článek

Hnutí ANO se s SPD dohodlo na koalici ve čtyřech krajích. Dá se to vnímat tak, že se postoje těchhle stran nějak sbližují?

To je za mě zvláštní otázka, promiňte. Tady (na Hradecku) je to uskupení SPD, Trikolora, PRO a Svobodní, to znamená, že každé z těch jednotlivých uskupení nemusí nutně souhlasit s tím druhým, ani s námi. Je potřeba, aby si celkově sedly ty programy, sedli si ti lidé a řekli si, že jsou ochotni spolupracovat.

Takže nevím, v jakých uskupeních je SPD jinde, jestli tam jsou třeba ještě Zemědělci a Podnikatelé, někde to budou Motoristé a další. Mně to přijde jako taková střecha, pod kterou se schovali a našli nějakou shodu. Ale to pořád neznamená, že to je jen SPD. Například u nás se mohlo stát, že tam budou tři Svobodní, tři z Trikolory a mohlo to vypadat úplně jinak.

Nakonec tam je jeden zástupce SPD, jeden z Trikolory a jeden za Svobodné. Když jste mluvil o mezilidských vztazích, jako první jste oslovili Silné lídry pro kraj, tedy ODS, lidovce a Východočechy, ti skončili druzí. S těmi byste měli pohodlnou většinu 31 hlasů, i předtím na kraji jste často hlasovali stejně. Neztroskotalo nakonec tohle jednání právě na mezilidských vztazích?

Takto bych se k tomu nechtěl vyjadřovat. Jednání byla neveřejná, jsme všichni profesionálové a je potřeba jednat ve prospěch kraje tak, aby to fungovalo. Nemám k tomu víc co říct, jsem schopný jednat s kýmkoliv. Ale je potřeba najít shodu, a hlavně tu chemii, aby to fungovalo.

Sociální demokraty povede exministryně Maláčová. Do předsednické funkce ji zvolilo 101 delegátů Číst článek

A je jedno, jestli je to HLAS, Svobodní, Starostové, TOP 09, ODS, KDU-ČSL, to je velmi složité. Těch stran je hodně, je tam hodně lidí, ale jestli ten kraj má fungovat, pokud mám něco vést, musí to šlapat jako dobře namazaný stroj. Kdyby tam jedno kolečko mělo nějak brzdit, je to špatně.

Co budete po svém nástupu řešit jako první?

Je potřeba si udělat podrobnou analýzu, podívat se, jak si stojí kraj finančně, jakou má finanční kondici. To není jen o penězích na účtu. Analýza je opravdu velmi důležitá, musí si ji udělat každý gesční radní, popřípadě náměstek ve své oblasti, pak zasedneme a uvidíme.

Chci ještě říct, že kraj v minulosti fungoval velmi dobře, což je fajn, a my pojedeme v tom rozjetém stroji a uvidíme. Nicméně už teď se ukazuje, že nám nechodí na účty tolik peněz jako v minulosti. Nebude to úplně jednoduché, to je potřeba zpracovat. Naším úkolem je do třech měsíců zpracovat programové prohlášení rady a určit si priority.