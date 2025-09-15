Spolupráce s Polskem. Liberecký kraj opraví silnici z Rynoltic do Hrádku nad Nisou, Poláci do Porajówa
Díky společnému projektu s Poláky opraví Liberecký kraj silnici z Rynoltic na Liberecku do Hrádku nad Nisou. Rekonstrukce bezmála devítikilometrové silnice přijde podle odhadu projektantů bezmála na 260 milionů korun, kraj teď hledá dodavatele, řekl mluvčí Libereckého kraje Jan Mikulička. Lhůta pro nabídky končí 10. října. Polská strana využije peníze na rekonstrukci komunikace od hranic do Porajówa.
Cílem projektu, který získal podporu z programu Interreg Česko – Polsko, je zlepšení přeshraničního spojení. Liberecký kraj chce opravit silnici z Rynoltic přes Černou Louži a Horní a Dolní Sedlo do Hrádku nad Nisou. Na projekt získá kraj zhruba 109 milionů korun z evropských fondů, přispěje i Hrádek nad Nisou a zbytek nákladů zaplatí kraj ze svého.
V Polsku cestáři opraví půldruhého kilometru dlouhou silnici do Porajówa, na projekt za 16 milionů korun dají evropské fondy asi tři čtvrtiny potřebných peněz.
Stavba na dvě části
Stavba na české straně je rozdělena na dvě části. „Kraj zainvestuje do úpravy povrchu, propustků a zárubních zdí. Maximální přípustná cena je 235,7 milionu korun,“ popsal náměstek hejtmana Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj), který za STAN kandiduje do Sněmovny.
Radnice na Liberecku rok po povodních finišují s opravami. Pomáhají jim státní dotace
Číst článek
„Nové chodníky, úpravu pěti autobusových zastávek, vsakovacího systému a veřejného osvětlení v Rynoltické ulici zaplatí Hrádek nad Nisou. Pro tuto část je maximální přípustná cena 23 milionů korun. Stavět se začne příští rok a firma bude mít na dokončení 480 dnů,“ doplnil.
Rekonstrukce silnice z Rynoltic do Hrádku je podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) jedním z největších silničních projektů podpořených z programu Interreg Česko – Polsko v tomto programovacím období.
„Navazujeme tím na společný projekt s našimi polskými sousedy Od zámku Frýdlant po zámek Czocha dokončený v roce 2018,“ řekl.
Díky projektu se v Česku a Polsku podařilo opravit 65 kilometrů silnic, jen Liberecký kraj dal tehdy do opravy komunikací přes 207 milionů korun.
Oprava ozubnicové trati
Největším projektem financovaným v současnosti z programu Interreg Česko – Polsko je rekonstrukce historické ozubnicové trati z Tanvaldu do Kořenova na Jablonecku za 447 milionů korun.
Práce na 12 kilometrů dlouhém úseku zahájila Správa železnic v polovině dubna. Poláci vymění na své části kolejnice v úseku od státní hranice do stanice Szklarska Poręba Górna a zabezpečí dva železniční přejezdy.