ODS se po skandálu Nečasové musela do dalších voleb promlčet, říká bývalý ministr Igor Němec

Spoluzakladatel ODS, exministr i někdejší pražský primátor Igor Němec vystoupil z politického dění ve chvíli, kdy byl jmenován šéfem Úřadu pro ochranu osobních údajů. Voličem ODS zůstal. A i když současného předsedu Petra Fialu hodnotí kladně, v rozhovoru s Barborou Tachecí říká, že ideově souzní s někým jiným. Osobnost Plus Praha 8:01 14. července 2019

„O návratu do ODS neuvažuji. Posunula se jiným směrem. Jsou tam jiní lidé, kteří mají jiné ideály než ty, s kterými jsme začínali. Strana se posouvá příliš do středu a není v pravém slova smyslu pravicovou stranou,“ hodnotí ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Dodává ale, že předsedu občanských demokratů Petra Fialu považuje za člověka na svém místě.

„Po skandálech, které vyvrcholily Janou Nagyovou, dnes Nečasovou, se musela ODS do dalších voleb, dokonce dvou, promlčet. Tak, jako to udělali komunisti po roce 1989. Při jakémkoli gestu jim byly předneseny skandály z minulosti. Myslím, že Fiala to svým klidným přístupem splnil,“ uvádí a poznamenává, že ideově souzní daleko více s Václavem Klausem mladším (Trikolóra).

Proč je EET online?

Bývalý předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů se i v současné době věnuje konzultacím v této oblasti.

K online databázím v souvislosti s kybernetickou ochranou dat říká třeba to, že stoprocentně nelze ochránit žádná data.

„Nevím, proč je EET online a proč vzniká databáze všech receptů na ministerstvu zdravotnictví, když mají tyto informace pojišťovny. Často jsou informace institucí o tom všem vágní a hlavním důvodem bývá, že jsme na prahu 21. století, a tak musíme být moderní. To není účel, který bych si představoval,“ říká Igor Němec.

