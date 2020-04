Spor Babiš–Hamáček–Prymula? Důležitá jsou rozhodnutí vlády, odpovídá šéf diplomacie Petříček

Které sdělní je pro běžného občana této země důležitější? Od premiéra, od šéfa Ústředního krizového štábu nebo od Romana Prymuly, tedy bývalého šéfa štábu? Jak se Česko dívá na dění v Maďarsku a stojí Evropská unie před největší výzvou v historii? Na tyto otázky odpovídal v pořadu Interview Plus ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Praha 15:36 7. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Petříček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Trojice nejvýznamnějších mužů, která ovlivňuje náš život v nouzovém stavu, má rozdílné názory na to, jak dál. Dnes už „pouze“ náměstek ministra zdravotnictví Prymula je pro promoření populace, premiér Andrej Babiš (ANO) je proti a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se bojí otevřít i další obchody.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Burdy s Tomášem Petříčkem (ČSSD)

Ministr zahraničních věcí a místopředseda sociální demokracie Tomáš Petříček na to v Interview Plus říká:

„Včera jsme o tom na vládě hovořili, ve středu (8. dubna) by o tom měl jednat i Ústřední krizový štáb, kde by se měl probírat i nějaký výhled. Tak, abychom mohli informovat veřejnost. Tedy pokud bude epidemiologická situace sledovat současnou trajektorii, tak nám to v horizontu několika týdnů umožní přijmout opatření a některé restrikce i uvolňovat.“

Šéf české diplomacie to vidí na dobu 2–3 týdnů, ve kterých by se mohly postupně otevírat další obchody a uvolňovat některá opatření tak, aby lidé mohli pracovat a naše ekonomika dál netrpěla. Jediné, co prý nepůjde tak rychle, je otevírání hranic, protože situace s koronavirovou pandemií v okolních státech to zatím, až na výjimky, neumožňuje.

Důležité jsou tak podle Petříčka jen výstupy z jednání vlády. „Na vládě probíhá velmi detailní debata. Na názory odborníků skutečně dáme. V tuto chvíli jsou před námi dva hlavní úkoly: chránit rizikové skupiny a zajistit, aby české zdravotnictví zvládalo,“ upřesňuje. Epidemiolog Prymula pak prezentuje svůj odborný pohled na řešení, a to opět s výhledem na týdny.

Unie stojí před výzvou

Podle německé kancléřky Angely Merkelové stojí Evropa před svou největší výzvou v historii. Musí být v zájmu všech, aby z toho Evropská unie vyšla silná, myslí si.

Babiš nesouhlasí s Prymulou. ‚Promořování populace si neumím představit,‘ říká premiér Číst článek

„Musíme si přiznat, že ne ve všech oblastech byly kroky evropských institucí adekvátní závažnosti situace. Evropská komise to nějakou dobu podceňovala, což i sama přiznala s tím, že si neuvědomila rozsah dopadu pandemie na zdraví i ekonomiku zemí Evropské unie.“

Až se to všechno přežene, bude podle Petříčka čas na to vyhodnotit, kde se postupovalo efektivně a kde ne.

„Třeba v tom, že bychom měli být v kritických oblastech soběstačnější… Měli bychom si vyhodnotit i potřebu zásobování vlastní výrobou. Když totiž vypadne velký dodavatel třeba v oblasti výroby léků, ohrožuje to i evropské výrobce. Třeba teď francouzské (farmaceutické firmy) jedou na půl plynu, protože nemají dodávky základních látek pro výrobu dalších léků, které teď potřebujeme.“

Nedělejme z toho velblouda

Před několika dny vydalo 13 států unie prohlášení přátel právního státu, podle kterého Maďarsko ohrožuje tyto principy. To kvůli restriktivním opatřením Viktora Orbána, který teď vládne pomocí armády a dekretů s vyřazením parlamentu. Česko ale mezi touto třináctkou není.

„O tomto prohlášení jsme se dozvěděli až po jeho vydání, což mne osobně velmi mrzí. Přitom s řadou kolegů, třeba z Německa, jsem v takřka každodenním kontaktu. Ale stalo se… Já bych z toho nedělal žádného velblouda, protože to odráží i přístup české vlády. Všechna opatření, která se teď přijímají, musejí být přiměřená situaci a dočasná… Taky proto dnes (v úterý) probíhá diskuse v parlamentu.“

Česká vláda vydala sama prohlášení, ve kterém se hlásí k dodržování základních demokratických principů a hodnot.

„Zároveň bychom se měli bavit o tom, jestli v některých případech není mimořádná situace využívána k posílení role vlády, a to na úkor parlamentu. Maďarský zákon je kritizovaný hlavně proto, že v něm není určený konec mimořádné situace. Hovořil jsem s maďarským ministrem zahraničí a je tam klauzule, kdy parlament může výjimečný stav kdykoli ukončit,“ dodává Petříček.

Šéf diplomacie komentoval i poslední dění na české velvyslanectví v Moskvě nebo důvody, proč si pendleři budou muset ještě počkat.