Spor kvůli padělané směnce. Zakladatel Oleo Chemical zvažuje podání trestního oznámení na firmu Ravak

Soudy nevyvrátily obhajobu jednoho ze zakladatelů petrochemické firmy Oleo Chemical Kamila Jirounka. Špatně také vyhodnotily skutek, pro který byl odsouzen k šesti rokům vězení v kauze padělané směnky na 127 milionů korun. Nejvyšší soud tím vysvětlil důvody, proč Jirounka nedávno po čtyřech měsících propustil z vězení. ČTK měla ve středu možnost nahlédnout do usnesení soudu, které dostal Jirounek. Ve veřejné databázi zatím nebylo zveřejněno. Praha 20:16 26. července 2017

Spory kolem vlastnictví firmy Oleo Chemical se táhnou již léta. Proti sobě stojí dvě podnikatelské skupiny - na jedné straně Kamil Jirounek a jeho další společník na straně druhé majitelé firmy Ravak, pánové Jiří Kreysa a Jindřich Vařeka.

Ti půjčili zakladatelům Olea před lety stamiliony korun na investce do firmy, peníze se jim ale nevrátily. Od té doby se rozjelo několik kauz a také insolvence Oleo Chemical. V jedné zatím nepravomocné kauze čelí Jirounek a další lidé, mezi nimž byl i lobbista Ivo Rittig obvinění z tunelování firmy a následnému praní peněz. Rittig byl zatím nepravomocně zproštěn, Jirounek a další mají také nepravomocné tresty.

Součástí boje o peníze měla být kauza i s padělanou směnkou na 127 milionů korun. Jirounek si směnku údajně podepsanou na zmíněnou částku Jindřichem Vařekou z Ravaku koupil v podstatě od zločinecké skupiny. A původně ji chtěl započíst proti svému dluhu právě vůči Vařekovi. Jenže byl prý sám uveden v omyl a podveden a Nejvyšší soud mu podle něj dal za pravdu.

Jeden ze zakladatelů petrochemické firmy Oleo Chemical Kamil Jirounek si podle zrušeného rozsudku opatřil dokumenty a falešnou směnku, podle kterých měl spolumajitel firmy Ravak Jindřich Vařeka starší dluh vůči firmě Západočeská investorská.

Jirounek chtěl od Vařeky peníze vymáhat v civilním řízení. Směnka prošla přes několik lidí. Jako poslední je na ní podepsán Radek Novák, který byl druhým obžalovaným v téže kauze. Justice ale upustila od jeho potrestání, protože dostal pět let vězení za jiný delikt. I na něj se vztahuje zrušující verdikt Nejvyššího soudu.

Jirounek vinu dlouhodobě popírá. Hájí se tím, že směnku nabyl v dobré víře, a když zjistil, že je falešná, tak to sám ohlásil na policii. Jirounek ve středu novinářům řekl, že za příčinu této i dalších kauz považuje obchodní spory, které vede s majiteli firmy Ravak. Společnost je významným výrobcem van a sprchových koutů.

Případ znovu míří ke krajskému soudu

Spolumajitel Ravaku Jiří Kreysa pro Radiožurnál reagoval, že spor s Jirounkem skutečně spolu s dalším společníkem Ravaku, Jindřichem Vařekou, už léta vedou. Ale proto, že si od nich podnikatel půjčil peníze a nechce je vrátit.

„Přesto, že byl pan Jirounek odsouzený, že má zaplatit Vařekovi i mně, tak je pořád nevinný a my jsme ti zlí, co mu ubližují,“ řekl v nadsázce Kreysa.

Odmítl také Jirounkovo tvrzení, že si od stejné zločinecké skupiny, od níž měl padělanou směnku Jirounek, pořídil jeho kolega Vařeka vědomě směnku proti Jirounkovi.

Případem se bude v září muset znovu zabývat Krajský soud v Praze, který je vázán právním názorem Nejvyššího soudu. Pokud zůstanou pochybnosti o vině, měl by podle právní zásady rozhodovat ve prospěch obviněného.

Jirounek: Možná dám trestní oznámení na Ravak

Čím argumentoval Nejvyšší soud, když zrušil rozsudek, který vás poslal do vězení za obchod s padělanou směnkou?

Klíčový argument Nejvyššího soudu je, že na základě momentální důkazní situace je třeba rozhodnout o mojí nevině. Nejvyšší soud také ukázal na extrémní nesoulad zjištěné reality s posuzováním předložených důkazů. Probíhající vyšetřování také bylo provázeno mnoha nestandardními postupy.

Věc se nyní vrací k rozhodnutí ke Krajskému soudu v Praze. Věříte, že nenařídí nové dokazování?

To samozřejmě nemohu předjímat, předseda soudu může nařídit další dokazování, ale nemusí. Nejvyšší soud mu totiž nic takového neukládá. Má jen znovu rozhodnout. Je to tedy na jeho vůli a vůli dalších stran sporu.

Co podle Vás bylo pro rozsudek Nejvyššího soudu důležité. Výpověď svědka Radka Nováka, který Vám padělanou směnku podepsanou Jindřichem Vařekou z Ravaku prodal a který u soudu otočil a řekl, že jste o padělání nevěděl?

Svědectví pana Nováka bylo důležité v tom, že on v přípravném řízení, kdy byl pod vnějšími vlivy, vypovídal úplně jinak. Proti mně. (Tedy že Jirounek o padělání věděl, pozn. red.) Pak když skupina, od které se cítil ohrožen, byla ve vazbě, tak změnil svoji výpověď a před soudem hovořil pravdu. Tedy že já jsem o padělání nevěděl. Pan Novák to před soudem několikrát potvrdil.

Tvrdíte, že základem celé vaší kauzy je, že máte spory s majiteli firmy Ravak, pány Kreysou a Vařekou. Od nich jste si v minulosti půjčil peníze pro vaši firmu Oleo Chemical a oni vám ji prý pak chtěli sebrat. Podle vás do insolvence na Oleo Chemical přihlásili také padělanou směnku proti vám od stejné zločinecké skupiny. Vaše předchozí trestní oznámení ale policie odložila. Chystáte se je opakovat?

Uvažuji o tom, bavím se o tom se svými právníky. Je to možné, že právní kroky proti pánům z Ravaku budou následovat. Je bezprecedentní, aby se tady šetřili některé kauzy a některé ne.

Vašimi kauzami – nejen s padělanou směnkou, ale i tunelováním Olea a úvěrovým podvodem – se zabývaly různé soudy a různé policejní útvary. Proč by šli všichni proti vám?

Nešli všichni proti mně, jeden údajný podvod byl zproštěn, směnka také původně zproštěná. Já se cítím ve všech kauzách nevinně. Problém je, že oznamovatelem byla vždy jedna a tatáž skupina lidí, kteří mají stejnou motivaci (Ravak chce převzít Oleo chemical, pozn. red.). Přístup policie se také změnil až po zásahu ÚOOZ v roce 2014 a po mediální smršti po roce 2014.