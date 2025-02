Spor o černou stavbu v Ostředku ukazuje na širší problém. Každá jedenáctá stavba začne bez povolení

„Je to v podstatě rodinný domek. My sami jsme byli překvapeni, když jsme zjistili, že se najednou začala takováhle stavba budovat bez povolení, nicméně stavebník nakonec uspěl s tím, že stavba je v souladu s územním plánem, což my si nemyslíme, ani náš projektant, který tvořil územní plán, si to nemyslí. Podali jsme odvolání na krajský úřad, ale ten to zamítl,“ popisuje starosta Ostředku Marek Škvor.

Na místě podle starosty už dříve něco stálo, současná stavba je ale skoro dvakrát větší s asi 130 čtverečnými metry.

Stavba bez povolení

Majitel objektu Vaden Poluzon přiznává, že dům začal stavět načerno a počítal s dodatečným povolením stavby.

„Jak to bylo? Já jsem to začal stavět s tím, že už jsem počítal, že dodatečné povolení hned budu následně dělat,“ uvádí majitel. S postojem obce, totiž že jeho rekreační dům je nechtěnou dominantou krajiny, nesouhlasí.

„Dívám se na to, že chci vytvořit jedinou nějakou hezkou budovu, rekreační objekt, aby to bylo v té krajině hezké, ale starosta to vidí jinak. Tomu trošku nerozumím,“ říká stavebník.

Ostředek se obrátil na stavební úřad v Sázavě, podle kterého je ale stavba souladu s územním plánem, a proto dodatečné povolení i přes námitky obce vydal.

Kraj posléze odvolání obce zamítl. „Záměr splňuje požadavek územního plánu na výšku stavby i požadavek na maximální zastavěnost pozemků pro rekreaci v zastavitelných plochách,“ uvádí mluvčí Středočeského kraje Markéta Prokešová.

Celorepublikový fenomén

Bojovat proti černým stavbám chce ministerstvo pro místní rozvoj. Podle mluvčí Karolíny Nové mají být jedním z nástrojů zvýšené sazby pokut, a to ze dvou na čtyři miliony korun.

Nově navíc stavebník nedostane dodatečné povolení, pokud udělenou pokutu neuhradí. Nový stavební zákon také podle Karolíny Nové usnadňuje odstraňování černých staveb.

„Nový stavební zákon přinesl hlavně mnohem efektivnější výkon rozhodnutí o odstranění stavby. Dřív byl hlavní problém v jeho financování z rozpočtu obce, protože na to mnoho z nich nemělo a tak černé stavby často zůstávaly. Nově poskytuje obci finanční prostředky na výkon rozhodnutí stát, který je pak vymáhá přímo po stavebníkovi černé stavby,“ říká mluvčí.

Pokud bude chtít obec Ostředek dál usilovat o odstranění nového rekreačního objektu, bude se muset obrátit na soud. I tuto variantu zvažuje.