Spor o hořící haldu: jednání Diama s miliardářem Otavou ztroskotala, pokračování sanace je nejisté
V pátek proběhlo další kolo jednání mezi vlastníky pozemků na heřmanické haldě, prohořívajícím kopci plném odpadů z dolů a koksoven. Neshody stále panují nejen na ceně pozemků, které státní podnik Diamo potřebuje od firmy OKK Koksovny získat, aby mohl hořící kopec uzavřít do plánovaného sarkofágu. Ale také na tom, jak má přesně sanace staré ekologické zátěže probíhat. Podle koksoven jednání definitivně končí. Co bude s haldou dál, je nejisté.
Jednání o pozemcích na heřmanické haldě mezi majitelem OKK Koksovny, miliardářem Petrem Otavou, a zástupci státního podniku Diamo bylo podle informací serveru iROZHLAS.cz velmi krátké. Stejně jako minulý týden, ani tentokrát se obě strany na žádném kompromisu nedohodly. A tak je ohrožena i samotná sanace prohořívajícího odvalu, do které chtěl v následujících letech stát investovat miliardy korun.
Co je halda Heřmanice?
Heřmanická halda je uměle vytvořený kopec vytěžené hlušiny z dolů a odpadů ze stále funkční koksovny. Pokrývá plochu 103 hektarů a dosahuje výšky 30 metrů. Halda začala vznikat ve čtyřicátých letech minulého století. Od devadesátých let prohořívá zevnitř. To představuje ekologickou zátěž kvůli toxickým a rakovinotvorným zplodinám, které unikají do ovzduší jen zhruba tři kilometry od centra Ostravy. Teplota uvnitř haldy dosahuje až 600 stupňů Celsia. Odval má ve správě státní podnik Diamo, který zahlazuje následky po těžbě na celém území České republiky.
„OKK svou společenskou odpovědnost splnila, snaha se však minula účinkem. Výsledek jednání je pro nás zklamáním,“ komentoval závěry schůzky mluvčí koksoven Jindřich Vaněk.
Podle mluvčího Diama Tomáše Indreie neshody stále panují třeba na částce, za jakou by měl státní podnik pozemky, které od koksoven pro sanaci haldy potřebuje, odkoupit.
„Nabídka ze strany státního podniku byla férová a výrazně nad pořizovací cenou. Novému vlastníkovi pozemků jsme nabídli cenu, která odpovídá přibližně pětinásobku jejich pořizovací ceny. A to za pozemky, které na sanaci heřmanické haldy budeme v budoucnu potřebovat. Jde o pozemky, na kterých musíme vybudovat oddělovací stěny bránící šíření termické aktivity směrem ke skládce chemických odpadů,“ popisuje Indrei s tím, že za vybrané pozemky Diamo nabídlo koksovnám 260 milionů korun.
„V nabízené ceně byly zohledněny i případná rizika a související náklady. Ostravské koksovny (OKK) tuto nabídku neakceptovaly a požadují více,“ dodává. Podle informací serveru iROZHLAS.cz byla požadovaná částka koksoven o desítky milionů korun vyšší.
Jak dále Indrei podotýká, státní podnik ani více nabídnout nemohl. O vyšší částce by muselo rozhodovat ministerstvo průmyslu a obchodu společně s vládou.
Stejně tak Diamo podle Indreie odmítlo převzít třídicí linku, kterou využíval původní vlastník současných koksárenských pozemků k těžbě a třídění haldy.
Mluvčí koksoven Vaněk ale s tvrzením Diama nesouhlasí. Upozorňuje, že firma chtěla prodat státnímu podniku pozemky za stejnou cenu, za kterou je pořídila. Podle Vaňka investice do pozemků a nemovitostí vyšla na 370 milionů korun.
„Firma OKK Koskovny majetek v lokalitě zcelila a získala dočasně vliv na spory jen proto, aby je za stejnou pořizovací cenu postoupila na Diamo a vytvořila tím prostor pro okamžité zahájení sanace. Bohužel však zástupci státního podniku prosazují vlastní, nikoli veřejný zájem,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz.
Konkrétní důvody, proč podle koksoven jednání ztroskotala, nechtěl Vaněk komentovat „s ohledem na vrcholící předvolební období“. „V obecné rovině lze uvést, že nepanuje shoda v otázce veřejného zájmu, smysluplnosti ani legality konkrétních opatření. Každý také ví, že bez věcného přiznání minulých chyb není reálné dosažení jejich nápravy,“ doplnil.
Koksovny zároveň podotýkají, že současné vedení státního podniku je také zodpovědné za aktuální stav „největší ekologické zátěže regionu“, jak prohořívající haldu nazývají.
„Rychlé řešení problému bylo přitom na stole, zásadní podmínkou OKK Koksovny je totiž garance smysluplného řešení sanace haldy tak, jak to ostatně požaduje i vedení Statutárního města Ostravy,“ dodává s dovětkem, že si Diamo „bere obyvatele regionu jako rukojmí ve snaze zakrýt odpovědnost za současný stav“.
Město stojí za koksovnami
Sanace třicet metrů vysokého kopce plného odpadů z dolů a koksoven, který uvnitř prohořívá, se snaží státní podnik sanovat desítky let. Během nich se Diamo pokoušelo prohořívající kopec uhasit a rekultivovat několika způsoby, všechny byly ale dosud neúspěšné.
Aktuálně plánuje státní podnik zakrýt kopec sarkofágem za tři miliardy korun, který by měl požár uvnitř nejen uhasit, ale zároveň zabránit úniku dalších škodlivin do ostravského ovzduší.
Záměr na výstavbu sarkofágu oznámil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS, kandiduje ve sněmovních volbách za Spolu) a bývalý ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) před rokem. Podle Síkely se tehdy vybíralo z pěti možných variant, sarkofág měl být nejvhodnější.
„Vytvoříme nepropustnou krustu, která zabrání přístupu kyslíku, tím se výrazně omezí další vývoj hoření. Sarkofág potom lze ozelenit a halda ve výsledku může být jako zelený kopec s určitými terasami,“ líčil před rokem, jak by měl odval s odpady z průmyslu vypadat za deset let, ředitel Diama Ludvík Kašpar s tím, že s vybudováním sarkofágu už má Diamo své zkušenosti.
Jenže pak následovaly problémy. Jak už několikrát popsal server iROZHLAS.cz, projekt zhruba půl roku nechtěl schválit báňský úřad. A problémem bylo třeba i posouzení vlivu sarkofágu na životní prostředí. A Diamo narazilo na zádrhel i při výběru projektanta, který zase shodil svým rozhodnutím antimonopolní úřad.
Spor se vede i o funkčnost navrhovaného řešení sanace či o dobu, za kterou ji bude možné zdárně dovést do konce. I proto se do celé věci začíná zapojovat také město Ostrava, podle kterého trvá řešení této staré ekologické zátěže příliš dlouho. A navrhuje, aby rekultivaci odvalu provedly přímo Koksovny. Ty už v Ostravě rekultivují třeba území po bývalém dole Šverma a dokončily i rekultivaci území bývalé koksovny Karolina v centru města.