Spor o palác Žofín v Praze 1 nekončí. Odvolací soud zrušil rozhodnutí o vyklizení
Městský soud v Praze ve čtvrtek zrušil rozhodnutí obvodního soudu, který v polovině března vyhověl žalobě městské části Praha 1 a nařídil Agentuře NKL vyklidit palác Žofín na Slovanském ostrově. Odvolací soud to zdůvodnil způsobem, jakým prvoinstanční soudkyně ve sporu rozhodla, napsaly páteční Hospodářské noviny (HN).
Obvodní soud pro Prahu 1 tak musí znovu rozhodnout. Obě strany vedou mezi sebou několik dalších soudních sporů, což podle HN už devátý měsíc paralyzuje provoz jedné z nejlukrativnějších reprezentačních prostor ve městě.
Nájemní smlouva Agentury NKL s Prahou 1 ohledně paláce na Slovanském ostrově je z roku 1994, podle městské části její platnost vypršela s koncem loňského roku. Firma však argumentuje tím, že podle smlouvy měla městská část povinnost s ní jednat na základě opce na prodloužení nájmu o dalších deset let. Společnost památku odmítla vyklidit a brání se soudně. Praha 1 zase podala žalobu o vyklizení nemovitosti.
Odvolací soud tento týden zrušil rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 kvůli způsobu, jakým prvoinstanční soudkyně v březnu rozhodla. Agentura NKL nejdříve podala námitku podjatosti soudkyně Petry Lukáškové a těsně před jednáním požádala telefonicky o odročení.
Argumentovala úmrtím babičky právní zástupkyně, jež následně doplnila vystavenou neschopenkou od lékaře. Lukášková to označila za jednoznačně obstrukční a omluvenku neuznala, uvedly HN.
Následně soudkyně vyhověla žalobě městské části s tím, že nájemní vztah skončil uplynutím doby nájmu 31. prosince 2024 a žalovaná strana byla povinna objekt opustit. Na vyklizení dala firmě čas 15 dní po právní moci rozsudku, pak si městská část mohla najmout exekutora.
Firma si na uvedený postup stěžovala a argumentovala, že jí byl upřen prostor, aby se mohla žalobě dostatečně bránit. Senát odvolacího soudu v čele s Tomášem Mottlem jí dal tento čtvrtek za pravdu.
„Obě omluvy, pro úmrtí v rodině a neschopenka, které právní zástupkyně v březnu předložila, označil za natolik závažné, že neopravňovaly soudkyni rozhodnout a neumožnit Agentuře NKL účast na jednání a předkládání dalších důkazů,“ napsal deník.
Soudce přitom naznačil, že v opakovaném řízení by opět Lukášková měla vyhovět městské části a agentuře nařídit vyklizení. „Je nepochybné, že nájem zanikl 31. 12. 2024,“ konstatoval Mottl. Agentura se hájí tím, že ve smlouvě měla opční ujednání, podle něhož budou obě strany jednat o možném prodloužení nájmu dodatkem ke smlouvě. „Jednání byla, ale k uzavření dodatku nedošlo, aspoň o tom nebyl předložen jediný důkaz,“ dodal soudce.
Kvůli nejasnému osudu Žofína už podle HN odřekla akce v paláci řada dřívějších klientů. Své plesy například zrušila Univerzita Karlova, poradenská skupina EY přesunula ze Žofína do Národního domu na Vinohradech soutěž EY Podnikatel roku.