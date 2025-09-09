Spor o pořadí řečníků i kritika vlády. Sněmovna po devíti hodinách schválila program schůze
Sněmovna kvůli obsáhlým vystoupením zástupců koalice i opozice schválila program schůze, která bude v nynějším volebním období zřejmě poslední, téměř po devíti hodinách od začátku zasedání. Nevyhověla žádnému z 26 návrhů na doplnění programu schůze, který zahrnuje především schvalování dvou novel upravených Senátem.
Poslanci o nich rozhodnou na základě dohody poslaneckých frakcí až ve středu, kdy bude schůze pokračovat od 09.00. Podle původních plánů měla schůze trvat jen jeden den i za cenu, že potrvá do středečních ranních hodin.
Jednací řád netřeba měnit, stačí ctít dohody. Pořadí řečníků určují vteřiny, říká Pekarová Adamová
Projednávání programu se protáhlo nejprve kvůli sporům o pořadí řečníků s přednostním právem. Opoziční předáci využili vystoupení nejen k opakované kritice kabinetu nebo představení volebních programů, ale i k pokusům prosadit sněmovní debatu k bitcoinové kauze nebo ke státnímu rozpočtu na příští rok.
Piráti chtěli například dodatečně projednat reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo omezení prodeje energetických nápojů dětem.
Ministři naopak ve svých projevech obhajovali kroky vlády. Stejně jako opoziční politici se snažili na poslední chvíli doplnit program schůze o schvalování některých novel, k nimž se Sněmovna v současném složení nedostala, například novelu o digitální ekonomice.
Sněmovna odmítla také návrh ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN), aby debatovala o opozičních lžích o Česku jako spálené zemi nebo o střetech zájmů předsedy ANO Andreje Babiše, což žádal ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Poslanci zamítli i snahu ministryně spravedlnosti Evy Dexroix (ODS), aby diskutovali o Babišově vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, které čeká novou povolební Sněmovnu.