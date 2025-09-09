Spor o pořadí řečníků i kritika vlády. Sněmovna po devíti hodinách schválila program schůze

Sněmovna kvůli obsáhlým vystoupením zástupců koalice i opozice schválila program schůze, která bude v nynějším volebním období zřejmě poslední, téměř po devíti hodinách od začátku zasedání. Nevyhověla žádnému z 26 návrhů na doplnění programu schůze, který zahrnuje především schvalování dvou novel upravených Senátem.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Jednání Poslanecké sněmovny

Projednávání programu se protáhlo nejprve kvůli sporům o pořadí řečníků s přednostním právem (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Poslanci o nich rozhodnou na základě dohody poslaneckých frakcí až ve středu, kdy bude schůze pokračovat od 09.00. Podle původních plánů měla schůze trvat jen jeden den i za cenu, že potrvá do středečních ranních hodin.

24:20

Jednací řád netřeba měnit, stačí ctít dohody. Pořadí řečníků určují vteřiny, říká Pekarová Adamová

Číst článek

Projednávání programu se protáhlo nejprve kvůli sporům o pořadí řečníků s přednostním právem. Opoziční předáci využili vystoupení nejen k opakované kritice kabinetu nebo představení volebních programů, ale i k pokusům prosadit sněmovní debatu k bitcoinové kauze nebo ke státnímu rozpočtu na příští rok.

Piráti chtěli například dodatečně projednat reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo omezení prodeje energetických nápojů dětem.

Ministři naopak ve svých projevech obhajovali kroky vlády. Stejně jako opoziční politici se snažili na poslední chvíli doplnit program schůze o schvalování některých novel, k nimž se Sněmovna v současném složení nedostala, například novelu o digitální ekonomice.

Sněmovna odmítla také návrh ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN), aby debatovala o opozičních lžích o Česku jako spálené zemi nebo o střetech zájmů předsedy ANO Andreje Babiše, což žádal ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Poslanci zamítli i snahu ministryně spravedlnosti Evy Dexroix (ODS), aby diskutovali o Babišově vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, které čeká novou povolební Sněmovnu.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme