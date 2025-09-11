Spor o sanaci heřmanické haldy: Ostrava žádá konec Diama, navrhuje, aby jeho práci převzaly koksovny
V Ostravě pokračuje spor o sanaci heřmanické haldy, prohořívajícího kopce odpadů z dolů a koksoven. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, město nově žádá, aby sanační práce od státního podniku Diamo převzal nový vlastník poloviny odvalu, firma OKK Koksovny miliardáře Petra Otavy. Podle primátora Ostravy Jana Dohnala (ODS) trvá Diamu sanace už příliš dlouho a koksovny by do ní mohly vložit nový impulz. Diamo pouze uvedlo, že je návrhem města překvapeno.
Že by se sanace toxické heřmanické haldy v Ostravě mohl chopit někdo jiný než státní podnik Diamo – který škody po důlní činnosti v republice běžně zahlazuje – navrhlo vedení Ostravy. Podle nezávislého náměstka primátora pro životní prostředí Aleše Boháče se problém s haldou totiž neřeší dost aktivně.
Co je halda Heřmanice?
Heřmanická halda je uměle vytvořený kopec vytěžené hlušiny z dolů a odpadů ze stále funkční koksovny. Pokrývá plochu 103 hektarů a dosahuje výšky 30 metrů. Halda začala vznikat ve čtyřicátých letech minulého století. Od devadesátých let prohořívá zevnitř. To představuje ekologickou zátěž kvůli toxickým a rakovinotvorným zplodinám, které unikají do ovzduší jen zhruba tři kilometry od centra Ostravy. Teplota uvnitř haldy dosahuje až 600 stupňů Celsia. Odval má ve správě státní podnik Diamo, který zahlazuje následky po těžbě na celém území České republiky.
„Díky našim upozorněním začaly být řešeny problémy s oddělovacími stěnami, Česká inspekce životního prostředí provedla několik kontrol a Diamo slíbilo nápravu a navrhlo postup řešení. Bohužel do dnešního dne nejsme přesvědčeni, že státní podnik bere problematiku zastavení termicky aktivní části haldy vážně,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz.
Ve stejném duchu vysvětluje motivaci města i primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS). „Pořád neexistuje projekt slíbeného sarkofágu. Sanace prostě nejede tak rychle, jak by si Ostravané zasloužili,“ konstatoval s tím, že nový impulz by do sanace mohl vnést právě vstup miliardáře Petra Otavy, vlastníka ostravských koksoven, který na jaře polovinu haldy odkoupil od soukromé firmy cresco&finance.
„Je zde nový subjekt, nový majitel pozemků, který v lokalitě má také skládku a část staré zátěže vznikla jeho činností. Město se proto obrátilo na nového majitele s nabídkou spolupráce, snahou zrychlit sanaci a zjištění postoje jeho firmy OKK Koksovny,“ doplnil primátor.
Státní podnik Diamo o žádosti města podle mluvčího Tomáše Indreie ví. „OKK Koksovny nám doručily na vědomí vyjádření náměstka primátora Aleše Boháče, kde vyjádřil přání, aby sanaci dělal někdo třetí, nejlépe přímo společnost OKK Koksovny,“ potvrdil redakci. Podrobnosti ale sdělovat nechtěl. Diamo má totiž ve čtvrtek s firmou OKK Koksovny o situaci na heřmanické haldě jednat.
„Není určitě před jednáním žádoucí sdělovat stanoviska k věci druhé straně prostřednictvím médií,“ doplnil Indrei s tím, že ale státní podnik náměstkova žádost překvapila.
Otavova firma o žádosti města informovala také ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle jeho mluvčí Miluše Trefancové ale zatím resort nemá o možném způsobu sanace koksovnami žádné informace. „Očekáváme, že své záměry OKK nastíní na plánované schůzce,“ dodala.
Jak přesně by OKK Koksovny mohly sanaci místo Diama provádět, nechtěl jejich mluvčí Jindřich Vaněk přiblížit. „Po dohodě zúčastněných stran nebudeme do doby ukončení jednání se zástupci státu a státního podniku Diamo odpovídat na žádné dotazy souvisejí s budoucím vývojem v území haldy. O tom jsme také informovali vedení Statutárního města Ostrava,“ řekl Vaněk s tím, že k žádosti města zatím firma nezaujala žádné stanovisko.
„Předpokládáme, že po jednání tento čtvrtek již budeme znát stanovisko státu a státního podniku Diamo k problematice dalšího postupu sanace,“ dodal.
Dvacet let
Sanace třicet metrů vysokého kopce plného odpadů z dolů a koksoven, který navíc uvnitř prohořívá, se řeší už více než 20 let. A za tu dobu státní podnik navrhl a vyzkoušel několik variant řešení, jak prohořívající kopec uhasit a sanovat. Doteď byly ale snahy neúspěšné.
Poslední schválenou variantou je zakrytí kopce sarkofágem za tři miliardy korun. Ten by měl podle státního podniku Diamo nejen odval utěsnit a požár tak uvnitř kopce uhasit, ale zabránit také úniku dalších toxických škodlivin do ostravského ovzduší.
Záměr na výstavbu sarkofágu oznámil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS, kandiduje ve sněmovních volbách za Spolu) a bývalý ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) před rokem. Podle Síkely se tehdy vybíralo z pěti možných variant, sarkofág měl být nejvhodnější.
„Vytvoříme nepropustnou krustu, která zabrání přístupu kyslíku, tím se výrazně omezí další vývoj hoření. Sarkofág potom lze ozelenit a halda ve výsledku může být jako zelený kopec s určitými terasami,“ líčil před rokem, jak by měl odval s odpady z průmyslu vypadat za deset let, ředitel Diama Ludvík Kašpar s tím, že s vybudováním sarkofágu už má Diamo své zkušenosti.
Jenže pak následovaly problémy. Jak pravidelně několikrát popsal server iROZHLAS.cz, projekt zhruba půl roku nechtěl schválit báňský úřad. Problémem bylo třeba i posouzení vlivu sarkofágu na životní prostředí. A Diamo narazilo na problém i při výběru projektanta, který zase shodil svým rozhodnutím antimonopolní úřad. Nejasné zatím je i to, jak dopadnou jednání mezi státním podnikem a koksovnami ohledně pozemků, které bude Diamo potřebovat ke stavbě sarkofágu a které vlastní právě firma OKK Koksovny. Žádná ze stran nechce průběh jednání blíže komentovat.