Spor o Sýse: talentovaný básník nebo komunistický ideolog vyznamenaný minulým režimem?

Poslanci navrhli udělit státní vyznamenání básníkovi a levicovému publicistovi Karlu Sýsovi, kterému v roce 1989 prezident Gustáv Husák udělil titul zasloužilého umělce. Měl by být básník oceněn i po téměř třiceti letech polistopadového vývoje, který ve své tvorbě kritizuje? Praha 17:01 31. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Sýs na snímku z roku 2014. | Foto: Jan Polák | Zdroj: Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

„Naprosto odmítám ideologizaci tvorby. S Karlem Sýsem můžeme nebo nemusíme ve veřejném diskurzu souhlasit. Ale že je to talentovaný básník, o tom není pochyby,“ říká předseda Klubu českých a slovenských spisovatelů Lubomír Brožek.

Návrh na Sýsovo ocenění prošel díky hlasům KSČM, SPD a ANO, ale také ČSSD a Pirátů. Jejich místopředseda Vojtěch Pikal se později omluvil za to, že Sýsovo ocenění z roku 1989 přehlédl, a pokud by věděl, o koho přesně jde, nehlasoval by pro něj.

„Omluvil se za to, že dostatečně nelustroval. Já mám plné zuby lustrace umělců,“ zdůrazňuje Brožek. Návrh prý ve sněmovně prošel demokratickou většinou.

S tím nesouhlasí šéfredaktor Českého rozhlasu Vltava Petr Fischer: „Pan Sýs svou tvorbou ideologizuje celý život, byl básníkem (komunistické) strany a za to také dostal zasloužilého umělce. A i po roce 1989 je jeho tvorba plná ideologických narážek,“ upozorňuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zaslouží si básník Karel Sýs vyznamenání?

„Má právo na své názory, ale kontinuita s minulou společností, která by tímto způsobem byla vyjádřena, není správná. V preambuli Ústavy jsme si slíbili, že budujeme svobodné a demokratické společenství, a pan Sýs se na tom žádným zásadním způsobem nepodílel,“ dodává.

Připomíná také Františka Čubu, který byl před pěti lety oceněn za takzvaný slušovický zázrak z dob socialismu, ale později už jako podnikatel příliš neuspěl. „A přitom dostal od prezidenta vyznamenání za to, jak přispěl k současné společnosti. A s Karlem Sýsem je to podobné,“ uzavírá.