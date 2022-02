Spor o Turów bychom vyhrát nemuseli. Dohoda je to nejlepší, čeho šlo dosáhnout, tvrdí Martin Smolek

Dosáhla Česká republika dohodou o dole Turów toho, o co původně usilovala podáním žaloby k Evropskému soudnímu dvoru? Neuspěchali jsme jednání s Poláky? A čeká nás restart bilaterálních vztahů? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl náměstek ministra zahraničí Martin Smolek (ODS) DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 19:12 10. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský premiér Mateusz Morawiecki a premiér Petr Fiala při podpisu dohody k Turówu | Zdroj: Úřad vlády ČR

Dohoda s Polskem o povrchovém dole Turów je na světě – vláda si ji pochvaluje, Liberecký kraj je spokojen a nevládní organizace ji vesměs kritizují. Dosáhla podle vás česká strana skutečně maxima možného?

Ano, ta smlouva je podle mého názoru absolutní výhrou a maximem toho, čeho jsme mohli s Polskem v tento okamžik dosáhnout. Hlavním motivem podání žaloby byla snaha dospět k dohodě, která bude mít nějaké hmatatelné výsledky. Například výstavbu podzemní stěny, která by měla do budoucna zabránit odtoku vody z našeho území nebo vytvoření nadzemního valu, který by měl nejbližší obce chránit před hlukovým a světelným znečištěním.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 I kdyby se do budoucna ukázalo, že ochrannou stěnu je potřeba rozšířit, Poláci tak musí učinit, slibuje Martin Smolek

Polská televize oznámila, že důl Turów už stavbu bariéry, která má bránit odtoku podzemních vod, dokončil. Nemůže to být problém, kdybychom potřebovali Poláky přimět, aby ji případně zdokonalili?

Smlouva nepředpokládá jen bezprostřední posouzení funkčnosti té stěny. Garantuje nám relevantní data z polské strany ve všech ohledech škodlivých vlivů. I kdyby se do budoucna ukázalo, že stěnu je potřeba rozšířit, Poláci mají povinnost to učinit. To je velmi důležité – dokonce bych řekl, že i kdyby ta smlouva neobsahovala žádné jiné ustanovení než toto, byla by sama o sobě velmi cenná.

Fiala a Morawiecki podepsali dohodu o Turówu. Polsko zaplatí 45 milionů eur, Česko stáhne žalobu Číst článek

Právnička Petra Urbanová z organizace Frank Bold upozornila, že dohoda byla dojednána jen několik hodin předtím, než generální advokát Soudního dvora Evropské unie dal za pravdu Česku, že Polsko porušuje unijní právo. Nebylo to skutečně příliš uspěchané?

Z jedenácti žalobních důvodů dal generální advokát České republice za pravdu jen ve čtyřech bodech. V celém zbytku navrhuje, aby žaloba byla zamítnuta. Není pravda, že by nám dal za pravdu. A to datum z části souviselo právě s vydáním stanoviska. Protože ani jedna ze stran nevěděla, jak to dopadne, obě si jednoduše spočítaly, že motivace druhé strany uzavřít smlouvu může po vydání stanoviska generálního advokáta rapidně klesnout.

Důl Turów zásobuje uhlím nedalekou elektrárnu, která je podle polské strany nezbytná pro zajištění energetické bezpečnosti země. Nezůstává nadále citlivým problém dvoustranných vztahů?

Dohoda má sloužit právě k tomu, aby se ty dvoustranné vztahy, které kauzou Turów skutečně byly narušeny, dostaly na úroveň před tím sporem. To je vlastně jeden z hlavních cílů. Stejně jako český premiér Fiala (ODS) si myslím, že tady byl určitý balvan, který se dohodou odvalil, takže můžeme začít psát novou kapitolu vzájemných vztahů.

Proč je finální dohoda cennější než vyhraný spor? Poslechněte si celý audiozáznam rozhovoru Vladimíra Kroce.