Soud rozvádí manžele čtyři roky, kvůli nejasným příjmům otce nedokáže určit výživné na dceru

Když se začali rozvádět, jejich dcera byla batole. Teď je předškolačka a rodiče stále čekají na rozsudek, který by určil výši výživného. V tomto konkrétním případě z Prahy uběhly od podání žádosti o rozvod. Matka Radiožurnálu popsala, že vše komplikují nevyjasněné příjmy otce dítěte, což potvrzuje i soud. Otec vlastní nemovitosti, má akcie nebo podíly ve firmách. Na výživném se rodičům mimosoudně dohodnout už roky nedaří. Praha 11:04 21. ledna 2019

„Omezovat se musím velmi. Hodně se rozhoduji, co si pořídím a co ne. Skoro všechno mám z druhé ruky. Kdyby mě nepodporovali rodiče a přátelé, u kterých mám otevřený dluh, tak by to nešlo, byly bychom na hranici chudoby,“ popisuje Jana, která si v nahrávce přála změnit hlas, protože její rozvod dál projednává soud.

Rodiče se nacházejí v situaci, kdy nemají placení na dítě vyjasněné ani po čtyřech letech od podání žádosti o rozvod. Jak je to možné? Téma Veroniky Hlaváčové

Radiožurnál ani nezveřejňuje částku, kterou od otce dcery měsíčně dostává v rámci předběžného opatření. Matka tvrdí, že by měla dostávat i několikanásobně víc, protože její ještě stávající muž je multimilionář.

Kvůli jeho příjmům ale na rozsudek už čtyři roky čeká. „To je neuvěřitelně dlouhá doba. Mysleli jsme si, že soud bude konat, dítě bude mít víc peněz. Je to moc dlouho a potřebovalo by se to už vyřešit. A samozřejmě to dítě má víc nároků, za chvíli půjde do školy,“ líčí Jana.

Komplikace kvůli příjmům

Rodiče rozvádí Obvodní soud pro Prahu 10. Jeho místopředsedkyně Lenka Marynková ke konkrétnímu případu nemůže říct detaily, odmítá ale průtahy v řízení. Jednání podle ní komplikuje třeba zjišťování příjmů otce, který podniká, má podíly ve firmách nebo vlastní akcie.

„Přizvání znalců z oboru ekonomie bývá nejčastější. Obecně se v případech, kdy je majetek větší, zjišťují příjmy z majetku. Ve chvíli, kdy je vícero nemovitosti - ať už bytových, nebo nebytových prostor -, lze předpokládat, že se pronajímají. Zjišťuje se výnos z tohoto majetku, případně ušlý výnos. Pokud rodič schválně majetek nepronajímá, tak za kolik by ho pronajímat mohl,“ vysvětluje Radiožurnálu Marynková.

„Mohou se složitě zjišťovat příjmy, protože daňové přiznání, které standardně dokládá každý rodič, není úplně průkazné z hlediska příjmů. Typicky kvůli paušálům, kdy se odepisují náklady.“

Soudkyně Marynková dál upozorňuje, že po pravomocném určení výživného se částky proplácí i zpětně za uplynulé měsíce, během nichž soud jednal. Nejrychlejší varianta je, že se rodiče na výživném dohodnou.

Půl roku

Od října 2017 platí novela zákona, podle které mají soudci o výživném na dítě rozhodovat do půl roku od začátku jednání. Pokud potřebují podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky víc času, musí vysvětlit důvod.

„Soud může předběžné opatření na dobu nejvýše jednoho měsíce opakovaně prodloužit tak, aby celková doba trvání předběžného opatření nepřesáhla šest měsíců. Pak lze předběžné opatření výjimečně prodloužit jen tehdy, nebylo-li z vážných důvodů a objektivních příčin možné v této době skončit důkazní řízení,“ dodává Řepky.

Výživné na dítě se odvíjí od finanční situace rodiče. Podle nezávazné tabulky ministerstva spravedlnosti by měl od něj třeba předškolák dostávat 11 až 15 procent z příjmu.