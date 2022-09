Spor ve vládě: Podle Lipavského jsou prchající Rusové hrozba, Balaš by se jejich vpuštění do Česka nebránil

Ministři ve Fialově vládě se neshodnou na tom, zda by Česko mělo přijmout Rusy prchající před částečnou mobilizací. Šéf resortu zahraničí Jan Lipavský (Piráti) minulý týden po jednání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku řekl, že Rusové mohou představovat bezpečnostní hrozbu a humanitární víza se na ně nevztahují. Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) ale uvedl, že by se vpuštění ruských občanů utíkajících před mobilizací nebránil. Praha 15:11 29. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Balaš by se podle svých slov přijetí Rusů prchajících před částečnou mobilizací nebránil. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Humanitární víza máme pro Ukrajince, kteří utíkají před válkou, protože na ně padají bomby. Občané ruské federace mohou samozřejmě požádat například o azyl… Podle mě je ale potřeba, aby se tento problém vyřešil v Rusku – nikoliv tím, že lidé utečou do Evropy,“ řekl minulý týden ministr zahraničí Českému rozhlasu.

Lipavský: Rusům v opozici pomáháme dlouhodobě. Ti, co odcházejí teď, by svůj názor měli projevit v Rusku Číst článek

„I z bezpečnostních důvodů nemůže Česká republika masově přijmout v takovémto počtu ruské občany, to je prostě nemyslitelné,“ dodal Lipavský.

Opačný názor má ale ministr školství Vladimír Balaš. „Vpuštění Rusů, kteří odsuzují válku, chtějí se před ní někam skrýt a nechtějí pomáhat ruské mašinerii, bych se nebránil,“ řekl ve čtvrtek Balaš v Českém rozhlase Plus.

Stejně se k přijetí uprchlíků z Ruska, kteří utíkají před Putinovou částečnou mobilizací, staví i prezident Miloš Zeman. „Člověk, který prchá z Ruska, není bezpečnostní riziko,“ reagoval na slova Jana Lipavského v nedělní Partii Terezie Tománkové prezident. „Myslím, že těmto lidem, podobně jako ukrajinským uprchlíkům, bychom víza dávat měli,“ uvedl Zeman.

Počet Rusů cestujících do EU za týden skočil o 30 procent. Nelegální přechody hranic budou častější Číst článek

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) minulý týden v předvolební debatě řekl, že Česká republika bude s uprchlíky z Ruska jednat jako s klasickými žadateli o azyl. „Pokud někdo přijde, bude jeho žádost posouzena v rámci standardního azylového řízení,“ popsal Fiala.

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci 21. září. Měla by se týkat hlavně Rusů v záloze a občanů s vojenskou zkušeností. Zemi po jeho prohlášení začali hromadně opouštět lidé, kteří se snaží útěkem z vlasti vyhnout odvodu do armády.

„Situace prchajících Rusů je složitá, protože velká část z nich sice utíká před mobilizací, důvodem však rozhodně není to, že by nesouhlasili s válkou,“ upozornil ve čtvrtek na Českém rozhlase Plus politolog a rusista z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Karel Svoboda.