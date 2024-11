Věková hranice 67 let a pomalejší růst odchodu do penze. Důchodovou reformu poslanci schválili

Sněmovna v pátek schválila důchodovou reformu s pomalejším růstem věku pro odchod do penze o měsíc ročně místo až dvou měsíců a s věkovou hranicí 67 let. Ve vládní novele omezila na přibližně desetinu původně navrhovaný okruh pracovníků v náročných profesích s nárokem na dřívější odchod do penze bez jejího krácení. Zásadní opoziční pozměňovací návrhy dolní komora odmítla. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři.

Praha 12:54 8. 11. 2024 (Aktualizováno: 13:05 8. 11. 2024)