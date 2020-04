Sportovat venku se už může bez roušky, povinné dvoumetrové rozestupy ale dál platí

Pokud dodržíme dvoumetrové odstupy, nemusíme si zakrývat pusu a nos ani na venkovních sportovištích. I ta se můžou otevřít, ovšem s tím, že zázemí, jako jsou třeba šatny a sprchy, zůstanou zavřená. Pořád taky platí, že sportovat můžeme jen ve dvou, pokud nejde o rodinu.

„Od půlnoci z pondělí na úterý budou moci občané České republiky opět začít využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít při sportování, a to včetně jízdy na kole či běhu, roušku,“ stojí v prohlášení na webu vlády.

Kromě toho od úterý opět fungují například kompostárny nebo sběrné dvory. Ve čtvrtek si všichni lidé budou moct nakoupit potřebné věci v železářství, hobby marketech nebo ve stavebninách.

Jejich majitelé a provozovatelé ale budou muset dodržet přísná hygienická pravidla. Zákazníci budou muset ve frontách stát nejméně dva metry od sebe, musí zajistit, aby se dezinfikovala místa, kterých se lidé často dotýkají, jako jsou kliky, nákupní vozíky, nebo zábradlí, a zaměstnanci budou muset mít při kontaktu se zbožím nebo penězi nasazené rukavice.

Vláda uvažovala o otevření i dalších obchodů, třeba papírnictví nebo obchodů s obuví, ty ale nakonec zůstanou ještě zavřené. „Kdybychom to udělal ve čtvrtek, v pátek už je den volna a asi by to nedávalo úplně smysl. Provozovny, které jsme říkali, jsou první v pořadí. Nevylučujeme, že k nim může ještě něco přibýt třeba v průběhu tohoto týdne a v to úterý otevřeme,“ vysvětlil na pondělní tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu i dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Po Velikonocích by se mohly částečně otevřít taky státní hranice. Vycestovat by mohli lidé na služební cestu, za lékařem nebo příbuznými. Po návratu by ale pořád museli do dvoutýdenní karantény.