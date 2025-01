Spory gangů, změna identity. Boss „billboardové mafie“ se v minulosti doznal k únosům

Budeme se bavit o jménu Anton Fischer, a když říkám o jménu, tak tím skutečně myslím hlavně jméno. Už jsme o něm ve Vinohradské 12 mluvili. Popisoval jsi, jak se synem tvoří billboardovou mafii v Česku, že to řeší policie, že je obviněný a tak dále. Co ale čert nechtěl, ty jsi teď přišel na to, že Anton Fischer není jeho pravé jméno. Jak je to možné?

Anton Fischer v tuto chvíli je jeho platné jméno, které získal jako novou identitu. Jeho původní jméno je Anton Cvešper.

Anton Cvešper, tak se jmenoval v minulost?

Přišli jsme na to, protože to souvisí s jeho aktivitou kolem billboardů. Shodou náhod ho poznal jeden z lidí, kteří s ním přišli do křížku kvůli billboardům. Tento člověk jel na Vánoce za kamarády do Bratislavy a všiml si, že tam stojí úplně stejný billboard, jako stojí všude možně po České republice, a dalším pátráním, když zjistil, na jaké stránky billboard odkazuje a kdo si je nechal zaregistrovat, se postupně dopracoval k tomu, že tam figuruje jistý Anton Cvešper. Když viděl jméno Anton, tak ho to zaujalo, napsal to do Google a vyskočila na něj fotka Antona Fischera. Dá se říct, že ani to nebylo úplně jednoduché, protože většina lidí, kromě obyvatel Českých Budějovic, neví, jak Anton Fischer vypadá. Odmítá se fotit, nenechá se nikde natočit, nicméně tento aktivista, jmenuje se Adam Hromas, ho zná od nějakých přestupkových řízení, takže jeho obličej poznal.

A díky tomu si spojil jména Anton Fischer a Anton Cvešper. Máš to potvrzené?

Mám to potvrzené z různých zdrojů. Potvrdilo mi to pět lidí, kteří ho dobře znají. Někteří ho znají ze Slovenska, a když viděli jeho nedávnou fotku z České republiky, tak potvrdili, že to je on.

Fischer tedy žije v Českých Budějovicích, ale pochází ze Slovenska?

Od roku 2005 žije v Českých Budějovicích, do té doby bydlel v Bratislavě.

Takže pět lidí ti potvrdilo, že Anton Cvešper je Anton Fischer.

Byli to jak lidé ze Slovenska, tak z České republiky, kteří s ním dřív podnikali nebo nějakým způsobem spolupracovali a znají ho opravdu dobře. Ale důkazů máme víc. Fischer zanechal stopu v jedné firmě, kde nefiguruje přímo on, ale jeho syn pod jménem Oliver Fischer a zároveň i jeho bratr pod jménem Juraj Cvešper. Přes tuto firmu Anton Fischer v minulosti například vydražil vlastní dům, o který přišel v exekuci. Další náznaky se dají vyčíst z obchodního rejstříku, kdy Anton Cvešper a Anton Fischer mají stejný rok i den narození, jenom měsíc se liší. Jeden je o dva měsíce starší. Sedí i to, jak Anton Fischer v minulosti popisoval svůj příchod do České republiky. Víme, že se sem přestěhoval v roce 2005, začal tu postupně podnikat, ale sám říkal v rozhovoru pro Seznam Zprávy, že na Slovensku má nějakou minulost, o které nemůže mluvit, a že je tady v rámci jakéhosi „výměnného pobytu“. To všechno sedí, kromě toho reakce Antona Fischera, když jsem s ním mluvil, je...

„Pokud máte tyto informace, jak říkáte, a jste připraven je šířit, tak jsem přesvědčený o tom, že se dopouštíte trestného činu. (...) Vy se mě na ně nemáte ptát, nemáte o nich ani psát. (...) Jestli něco takového zveřejníte, tak si neuvědomujete, jaký řetězec spustíte.“ Anton Fischer (ČRo, archiv Vojtěcha Gavriněva, prosinec 2024)

Přímo ses ho na to ptal?

Ano, zavolal jsem mu. Byl velmi překvapený, že se ho na to ptám, takže jeho první reakce byla v podstatě pobouřená.

Ve smyslu co to zjišťujete, na co se to ptáte?

Přesně tak, říkal, že porušuju zákon už jenom tím, že se na to ptám, protože jsou určité utajované informace...

A ty do nich šťouráš.

A že je v podstatě nesmím zveřejnit, jinak že to bude řešit policie a tak dále. To bylo poprvé, kdy jsem se ho na jméno zeptal, později jsem se s ním i sešel, nicméně tuto informaci potvrdit nemůže, protože by porušil zákon.

To říká?

Tvrdí to. Našli jsme i další podpůrné důkazy, dalo by se říct. Například to, že na Slovensku podle rozsudků, které popisují nějak jeho konání tam, bylo jeho prací a zálibou potápění s potápěčskými přístroji, měl na to firmu. I dnes se na Facebooku chlubí potápěním s potápěčským přístrojem. Další jeho záliba byla střelba, aktivně chodil na střelnici v Bratislavě a tady zase sdílí fotky ze střelnice. Informaci, že v Česku žije pod jiným jménem, než je jeho původní nebo pravé, jsem měl už nějakou dobu. V posledním roce jsem to slýchal, ale bez dalších důkazů.

Pletky s mafií

Teď už máš potvrzené od pěti lidí, zároveň z různých shod a náhod, že jsou tu stejné koníčky, stejný rok a den narození, pouze jiný měsíc. Máš zkrátka potvrzené, že Anton Cvešper ze Slovenska je Anton Fischer z Česka, přičemž sám to nemůže potvrdit, protože tvrdí, že by tím porušil zákon. Má to tedy nějakou souvislost s tím, co dělal na Slovensku a proč si změnil identitu? Dohání ho nějaká temná minulost, nebo co za tím je?

Jeho nová identita vyplývá z dohody s policií, kterou uzavřel. My ho známe hlavně jako člověka, který podniká s nepovolenými billboardy, ale na Slovensku před rokem 2005 se dostal do společnosti slovenské mafie. Bylo to na sídlišti Petržalka v Bratislavě, kde fungovaly různé skupiny gangů, sýkorovci, takáčovci, piťovci, a teď vyšlo najevo, že se mezi nimi velmi aktivně pohyboval. Vycházíme hlavně z rozsudků, které se zabývaly dvěma únosy a vraždami tří lidí, k nimž došlo v roce 2004 a 2005. Všechno začalo únosy. Policie dopadla Antona Cvešpera a další dva spolupachatele přímo při únosu čínského obchodníka. Počkali si na něj počkali, unesli ho z auta, odtáhli ho někam do lesa a tam mu hrozili, že ho zabijí, pokud jim nedá dva miliony slovenských korun tehdy. Myslím, že to byla jeho manželka, přes kterou peníze požadovali, kdo zřejmě zalarmoval policii a ta je při činu dopadla. V tu chvíli minimálně Anton Cvešper začal vypovídat, popsal, jak stejným způsobem o rok dříve unesl jiného obchodníka a také za něj požadoval dva miliony slovenských korun. Peníze tehdy dostal a policie to v tu chvíli nezjistila. A on zřejmě, tak se to aspoň popisuje u soudu, získal statut chráněného svědka.

Protože začal spolupracovat s policií.

Spolupracoval, doznal se ke dvěma únosům a navíc slíbil, že popíše mafiánské vraždy, které tehdy policie vyšetřovala, k nimž došlo v letech 2004 a 2005 a ve kterých, jak se ukázalo, Anton Cvešper nějakým způsobem figuroval. Měl rozkrýt celé jednání mafie a výměnou za to měl získat beztrestnost. Policie velmi rychle vyloučila jeho případ k zvláštnímu projednání a později zřejmě ukončila trestní stíhání. Součástí této dohody zřejmě bylo to, že Cvešper získal novou identitu a nové doklady.

O těch vraždách tedy potom mluvil? Přiznal se ke dvěma únosům, ale tohle je zase o level výš...

O vraždách mluvil, můžeme to probrat. Abych to uvedl do nějakého kontextu, tak Cvešper se v Petržalce dostal do společnosti gangů. Někteří svědci u soudu ho označili přímo za člena takáčovců, což je známá mafiánská skupina. Sám to popisoval tak, že si otevřel obchod s potápěčskými přístroji a že od něj požadovali výpalné, tím pádem vůči nim měl nějaký fiktivní dluh. Rozhodl se ho splatit tím, že pro ně bude plnit nějaké úkoly, například sledovat konkrétní osoby nebo tak, že zrealizuje zmíněné únosy dvou podnikatelů a část výkupného mafii předá. Popisuje to tak, že byl z jejich strany v podstatě vydíraný. Soudce to nakonec označil za nesmyslné. Z rozsudku spíš vyplývá, že to byl aktivní člen mafiánské skupiny.

„Výpověď svědka A. Cvešpera je absolutně nevěrohodná, a tento tak zřejmě vypovídal jenom proto, aby si ‚zachránil kůži‘, protože byl chycený přímo při trestné činnosti a hrozilo mu uložení vysokého trestu.“ (z odůvodnění rozsudku okresního soudu v Bratislavě 1 z roku 2013)

Cvešper popisoval i to, že sledoval lidi, kteří byli zavražděni, při samotné vraždě prý plnil roli řidiče a například odvezl pachatele autem z místa činu a převzal od něj vražednou zbraň, kterou měl podle dohody hodit do řeky. Místo toho ji zakopal a později odnesl policii s doznáním. Tím vysvětloval, proč se na vražedné zbraně našly otisky jeho prstů.

Měl tedy sehrát roli takového typického komplice.

Ano a ukázal přitom celkem na tři různé pachatele, kteří ale měli alibi. Jeden z nich měl dokonalé alibi, tak pevné, že se nedostal ani před soud. Policie ukončila jeho stíhání, protože v době vraždy, kterou měl spáchat, byl natočený na průmyslové kameře někde v baru, kde měl nějakou práci. Další dva údajní pachatelé měli alibi dosvědčené od rodiny a známých. Každý z nich měl být v tu chvíli někde na chalupě nebo na pracovní cestě v České republice. Soud rozhodl, že se nepodařilo prokázat, že tito lidé se na vraždě podíleli. Měli poměrně pevné alibi a nestálo proti nim nic než výpověď Antona Cvešpera. Naopak on byl u vražd minimálně tak, že oběti sledoval a například přijel na místo činu autem. Soudce dokonce zdůraznil, že na rozdíl od některých údajných pachatelů Anton Cvešper měl i motiv ty lidi zavraždit.

O co v těch vraždách vlastně šlo?

Bylo to vyřizování účtů mezi gangy. U jednoho šlo o to, že jeho syn zastřelil syna jiného mafiánského bosse. Další z mužů patřil k piťovcům, se kterými se Cvešper pohádal, a naháněli se v ulicích Petržalky. Anton Cvešper se podle několika svědků před činem chlubil v posilovně, že to nějak vyřeší. Po vraždě se údajně měl chlubit znovu, že už to vyřešil. Takových nepřímých svědectví bylo víc. Jeden ze zavražděných mužů měl syna, s nímž byl Anton Cvešper ve sporu, a dokonce při nějaké hádce došlo ke střelbě, kdy Cvešper měl tohoto mafiánského syna střelit do ruky. V kriminálním prostředí se minimálně o jedné z vražd vědělo dlouho předem, dokonce na to ti lidé upozorňovali státní orgány, například člena slovenské informační služby, který měl od několika různých zdrojů informaci o tom, že se ta vražda chystá.

Chráněný svědek?

Ale když jsme v situaci, kdy Anton Cvešper ukáže na potenciální pachatele, policie zjistí, že mají alibi, zároveň říkáš, že motiv mohl mít i Anton Cvešper, tak přesto mu v té době zůstává status chráněného svědka?

Zřejmě to tak bylo, ale jsou to utajované informace, které nikdo nemůže oficiálně prozradit. To je princip. Advokát některých obviněných se tehdy například pozastavoval nad tím, jak to, že policie tak rychle ukončila stíhání Antona Cvešpera. Standardní postup by zřejmě byl jeho stíhání podmínečně zastavit a ve chvíli, kdy by se ukázalo, že jeho výpověď není cenná nebo pravdivá, by bylo možné ho zase obnovit. Ale v Cvešperově případě zřejmě došlo k tomu, že policie stíhání velmi rychle ukončila a on získal novou identitu.

Odstěhoval se do Česka, začal prodávat auta a pak začal podnikat v byznysu s nelegálními billboardy. Proto o něm mluvíme jako o součásti takzvané billboardové mafie.

Zajímavé je, že soud se táhl dlouhé roky a verdikty jsou z let 2013 a 2016.

To už byl dávno v Česku.

A taky byl už dávno známý jako poměrně významný prodejce vozů Hyundai. Měl velký autosalon v Českých Budějovicích pod svým jménem, vystupoval do nějaké míry veřejně, dával rozhovory do médií, jen nikde neukazoval svůj obličej.

To už vystupoval pod novým jménem Fischer.

Ano. K soudu v Bratislavě chodil vždycky maskovaný v černé kukle, navíc s nějakou neprůstřelnou vestou. Kuklu odložil až při samotné výpovědi, kdy už novináři typicky nesmí fotit ani natáčet, to můžou dělat jenom na chodbě. Viděli ho tedy jen novináři, kteří seděli v soudní síni a popisovali dění do novin, ti si ho mohli prohlédnout.

Jsou ty případy už uzavřené?

Jsou uzavřené. Soud v roce 2013 a odvolací soud v roce 2016 většinu obvinění smetl ze stolu. Nějaké tresty padly například za únosy podnikatelů.

A zmíněné vraždy jsou nevyřešené případy?

Tehdy se nepodařilo dokázat, kdo vlastně střílel.

Přišel někdy někdo na to, proč Anton Cvešper, respektive Fischer dostal tak rychle status chráněného svědka, i když jeho svědectví nebyla úplně průkazná?

Je tam jedna linka: Cvešperův švagr Peter Krajíček byl v té době velmi významný policista, který pracoval přímo v úřadu pro boj s organizovanou kriminalitou, a právě tento úřad zmíněné případy vražd vyšetřoval. S Krajíčkem jsem se spojil a samozřejmě popírá, že by měl jakýkoliv vliv na vyšetřování.

Popírá, že by mohl do případu z rodinné známosti zasahovat.

Přesně tak, odmítl to.

Předpokládám, že když jsme minule řešili nelegální billboardy, tak jsi o identitě Fischera nevěděl. Věděla o tom policie?

Nemám přesné důkazy, dostal jsem protichůdné informace. Někdo mi tvrdil, že Cvešper je chráněná osoba i z hlediska českých úřadů, že zafungovala nějaká mezinárodní spolupráce a dostal novou identitu i s umístěním v České republice. Z jiných zdrojů mám zase informaci, že to není pravda, čili jestli byl nebo je chráněná osoba z hlediska slovenské policie, tak to neplatí pro policii českou. Pokud by byl chráněná osoba, tak ale za ty roky porušuje všechna pravidla pro tento program. Takový člověk na sebe ze zákona nesmí upozorňovat, nesmí se zapojit do úmyslné trestné činnosti a tak dále. Pokud to udělá, tak by měl být z programu vyřazen. Navíc je tady evidentní veřejný zájem na tom, aby tyto informace byly veřejné.

Policie o tom všem byla informovaná na začátku letošního roku, jak Policejní prezidium, tak Okresní státní zastupitelství v Českých Budějovicích, které se zabývá současným případem kolem billboardů, to znamená vydírání, omezování osobní svobody, loupež a tak dále. To jsou činy, ze kterých je Fischer v tuto chvíli obviněný. Okresní státní zastupitelství dostalo takzvaný přípis s informací o tom, kdo je Anton Fischer. Píše se tam, že to je nebezpečný člověk, který by měl sedět ve vazbě. Je to v zásadě taková žádost o to, aby státní zastupitelství usilovalo o to, dostat ho do vazby.

Aby tam bylo vazební stíhání. Může se něco tímto zjištěním změnit v případu nelegálních billboardů? Už jsi zmínil, že Fischer a další lidé jsou od loňského podzimu obviněni z několika trestných činů.

Myslím, že v tuto chvíli jde o vazbu. Zároveň je potřeba říct, že to přímo, fakticky nesouvisí s případem billboardů. Někdy před Vánoci, na začátku prosince Anton Fischer byl velice krátce ve vazbě, ale soud odmítl důvody k vazebnímu stíhání. Nevím, jestli to, že se v minulosti prokázalo, že někoho profesionálním způsobem sledoval a přiznal se k tomu, je natolik důležitá informace pro to, aby soud nakonec rozhodl, že má být umístěný do vazby

A unesl.

Ano, z toho teď můžou mít obavu lidé, kteří proti němu vypovídají.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: TV Nova, TV Markíza, server iDnes.cz.