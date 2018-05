Přehled tisku: vyšší spotřeba vody, registr hráčů hazardních her a kontroverzní socha komunisty Nejedlého

V pátečník tisku se dočtete o tom, že ministerstvo financí chce napodruhé vybrat firmu, která vybuduje centrální registr hráčů hazardních her. Všímá si toho deník E15. Právo informuje o čím dál vyšší spotřebě vody v Česku a Lidové noviny upozorňují na to, že prorektorka Vysokého učení technického v Brně Mária Režňáková publikovala studie v predátorských časopisech. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:18 4. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spotřeba vody v Česku roste a je dražší. | Zdroj: pxhere CC0 Public Domain

E15

Ministerstvo financí chce napodruhé vybrat firmu, která vybuduje centrální registr hráčů hazardních her. ​Deník E15 píše, že ministerstvo vypsalo tendr minulý měsíc, přičemž lhůta pro podávání nabídek vyprší 25. května. První veřejná zakázka musela být kvůli zmatečnosti a záplavě dotazů ze strany možných uchazečů zrušena. Registr hráčů měl už od loňska tvořit páteř nového zákona o hazardních hrách, který prosadila minulá vláda Bohuslava Sobotky z ČSSD. Podle E15 příliš obecné zadání první zakázky, na kterou ministerstvo mělo vyčleněno 300 milionů korun, firmy sabotovaly tisíci připomínkami.

Mladá fronta DNES

Češi loni získali 91 miliard osvobozených od daně​. Páteční Mladá fronta DNES uvádí, že šlo například o peníze za dědictví, dary, prodeje podílu ve firmě nebo cenných papírů. Transakce osvobozené od daně z příjmu nahlásilo už téměř 1 900 Čechů, což ještě nemusí být finální počet. Do začátku července, což je nejzazší termín pro ohlášení, můžou přibýt další.​ Povinnost ohlásit osvobozené příjmy vyšší než pět milionů byla zavedena v roce 2015 a od té doby se suma každoročně zvyšuje.

Přehled tisku: nákupy elektrobusů, pomoc lidem závislým na lécích a konec kůrovcových kalamit Číst článek

Hospodářské noviny

U případné koalice mezi hnutím ANO a sociální demokracií se objevují jména možných ministrů. Tématu se věnují páteční Hospodářské noviny. ​Deník například jako potenciálního kandidáta na post ministra zemědělství uvádí ​Jana Mládka z ČSSD. Ten už se v minulosti na vládě podílel, dříve stál právě v čele resortu zemědělství a byl i ministrem průmyslu a obchodu. V úvahu do čela ministerstva kultury podle Hospodářských novin připadá místopředsedkyně ČSSD Jana Fialová, která zároveň působí coby radní kraje Vysočina pro školství. Sama Fialová ale informaci Hospodářským novinám popřela, stejně jako Mládek.

Deník

Socha hudebníka a komunistického politika Zdeňka Nejedlého v Litomyšli pravidelně vyvolává řadu kontroverzí, nově má připomínat totalitu. Píše o tom regionální Deník. Město se rozhodlo vypsat pro sochu výtvarnou soutěž, aby ji nově začlenilo do veřejného prostoru. Nejedlého socha stojí v Litomyšli před základní školou od roku 1978. Podle místostarosty města Josefa Janečeka z ODS je ​cílem poukázat na nebezpečí totality a potřebu demokracie. Vítěz soutěže ovšem nesmí do Nejedlého sochy nijak zasahovat, bronzové dílo musí zůstat zachováno.​ Jak píše regionální Deník, výtvarníci by měli zapojit stávající sochu do nových kontextů, aby oživili památku obětí komunismu.

Bioklimatolog: V řekách je hladina jako na vrcholu léta, mělčí studny jsou bez vody. Bouřky vše nezvrátí Číst článek

Právo

Spotřeba vody v Česku roste a je dražší. Tématem se zabývá deník Právo. Nejvyšší spotřeba vody je v Praze, kde se denně využije průměrně na osobu více jak 109 litrů. Pomyslným největším spotřebitelem vody v Česku ale nejsou samotní obyvatelé, nýbrž zemědělská výroba. Deník Právo uvádí, že s rostoucí spotřebou a rozšiřováním infrastruktury se zvyšuje i cena vody. Oproti minulému roku vzrostla délka vodovodní sítě na 78 a půl tisíce kilometrů. Pitná voda stála loni v průměru 37 korun za metr krychlový bez DPH, průměrná cena stočného se pak vyšplhala téměř na 33 korun.

Lidové noviny

Prorektorka Vysokého učení technického v Brně Mária Režňáková vydala čtyři studie v predátorských časopisech. Tématem se zabývá páteční vydání Lidových novin. Za takzvané predátorské časopisy se považují ta periodika, která za poplatek - většinou ve výši několika set dolarů - otisknou i nekvalitní práce. Profesorka ekonomie Mária Režňáková na brněnské univerzitě zastává několik funkcí v akademických orgánech. V letech 2013 až 2014 jí a jejímu odbornému asistentovi Michalu Karasovi vyšly články týkající se předvídání firemních bankrotů. Režňáková uvedla, že publikování ve zmíněných časopisech lituje.