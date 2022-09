Vláda prodloužila snížení spotřební daně z nafty. Firmám pomůže s cenami energií 30 miliardami

Vláda na středečním zasedání schválila prodloužení snížení spotřební daně z nafty o 1,50 koruny na litr do konce příštího roku. Potvrdil to ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Snížení spotřební daně zatím platí do konce září. Od 1. listopadu budou moct čerpat velkoodběratelé elektřiny a plynu podporu kvůli vysokým cenám energií. Na program je připraveno 30 miliard korun, uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Praha 16:09 14. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít nafta, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Tento návrh zákona odešleme za chvíli do Poslanecké sněmovny, chtěli bychom ho projednat v pátek v Poslanecké sněmovně, v úterý v Senátu tak, aby kontinuálně i po 30. září byla spotřební daň na naftu na evropsky nejnižší povolené úrovni,“ řekl po jednání vlády ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Původně on i Kupka hovořili o trvalém snížení spotřební daně z nafty, což nakonec kabinet neschválil. „Je to dobrý kompromis mezi tím, že by to skončilo, a trvalým řešením,“ řekl Stanjura.

Důvodem podle něj nejsou vysoké ceny, ale srovnání konkurenčního prostředí zejména s Polskem. „Pokud bychom to neučinili, tak naši dopravci, kteří mají třeba konkurenci v příhraničních oblastech, by u každého litru měli ztrátu 1,50 koruny, když budou tvořit cenovou nabídku,“ doplnil šéf státní kasy.

Ministerstvo financí odhaduje celkový negativní dopad opatření na rozpočet ve výši 9,6 miliardy korun ročně. Z toho zhruba 8,7 miliardy připadá na státní rozpočet a 0,9 miliardy na rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, uvedl v tiskové zprávě.

Aktuálně platí dočasné snížení daně od června do konce září i u benzinu, prodloužení se ho ale týkat nebude. Stanjura ve středu dopoledne uvedl, že pokud Parlament změnu schválí, musela by vyjít ve sbírce zákonů do konce září.

Podle údajů společnosti CCS z minulého týdne se cenový rozdíl mezi naftou a benzinem v posledních týdnech zvětšuje. Nyní je nafta v ČR zhruba o pět korun dražší než benzin.

Podpora pro firmy

Program vznikl podle ministra Jozefa Síkely (STAN) na základě tzv. dočasného krizového rámce, který státům Evropské unie umožnil okamžitě podpořit podnikatele v důsledku vysokých cen energií a protiruských sankcí. U energeticky náročných firem bude maximální podpora činit 200 milionů korun, ostatní budou moci získat nejvýše 45 milionů korun, uvedl dále Síkela.

Podpora se bude podle Síkely týkat zejména firem ze zpracovatelského průmyslu, dále těžebního průmyslu, ale také zemědělství či lesnictví.

Síkela zároveň řekl, že na základě ve středu představeného návrhu evropského nařízení, připraví program podpory pro malé a střední podniky bez ohledu na jejich energetickou náročnost. Nárok budou mít jako velkoodběratelé na kompenzace až do 80 procent nejvyšší spotřeby energií za posledních pět let, uvedl. Pokud státy Evropské unie pomoc schválí 30. září, ČR ji okamžitě propíše do národního řešení, doplnil.

Dočasný krizový rámec zatím platí do konce roku, podle Fialy je naděje, že by mohl být prodloužen i na příští rok.

Vláda v pondělí schválila zastropování cen elektřiny a plynu pro domácnosti a živnostníky na šest, respektive tři koruny za jednu kilowatthodinu (kWh). Síkela řekl, že opatření se týká i malých a středních firem odebírajících elektřinu z hladiny nízkého napětí nebo s roční spotřebou plynu do 630 MWh.