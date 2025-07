Správa CHKO České Středohoří častěji řeší nepovolené vjezdy do chráněných oblastí

V chráněné krajinné oblasti České Středohoří přibývá nelegálních vjezdů aut a čtyřkolek. Ty jsou přitom v chráněných oblastech zakázané. Ochránci přírody podobné přestupky řeší dlouhodobě například u vrchu Klobouk u Děčína, v okolí Bukové hory, na Březině nebo v soutěsce Rytina. Ústí nad Labem/Litoměřice 12:00 8. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na České středohoří z Milešovky | Zdroj: Český rozhlas / Gabriela Hauptvogelová

Podle ředitele chráněné krajinné oblasti České Středohoří Františka Budského zatím poslední pokutu dostali návštěvníci na čtyřkolkách na vrchu Raná.

„Ti čtyřkolkáři se při tom vjezdu natáčeli a umístili to na YouTube, a díky tomu jsme zjistili, kdo to byl a co tím způsobil,“ řekl Českému rozhlasu Sever Budský.

Ve správním řízení můžou řidiči za tento přestupek dostat pokutu až 100 tisíc korun. V tomto případě ale Budský výši pokuty zveřejnit nechtěl. Uvedl jen, že kvůli nahrávání svých jízd na veřejnou videoplatformu byla pokuta vyšší.