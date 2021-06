Novela o nákupu ochranných prostředků bez tendru neprošla, Senát úpravu označil za nadbytečnou

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) nebude moci nakupovat ochranné prostředky proti koronaviru v případě nutnosti bez zadávacího řízení. Zastánci této změny ve sněmovně v úterý nepřehlasovali veto Senátu, který poslaneckou úpravu zákona o zadávání veřejných zakázek označil podobně jako vláda za nadbytečnou. Podle kritiků by byla navíc v rozporu s evropským právem. Praha 16:13 1. 6. 2021 (Aktualizováno: 17:00 1. 6. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Správa státních hmotných rezerv nebude ani v nutných případech moci nakupovat ochranné pomůcky proti koronaviru bez tendru (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Novela měla platit jen šest měsíců po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček její potřebnost zdůvodňoval tím, že je nutné operativně doplnit zásoby SSHR, které byly vyčerpány v rámci opatření při krizovém stavu.

Vláda zaujala k návrhu loni v létě neutrální stanovisko. Vyjádřila v něm pochybnosti ohledně nezbytnosti navrhované změny. Podle vlády už řešenou situaci pokrývají výjimky v zákoně o zadávání veřejných zakázek.

Sněmovna přesto novelu schválila koncem ledna zrychleně už v prvním kole, když pro bylo 62 z přítomných 90 poslanců. Nyní pro zákon hlasovalo jen 87 ze 163 přítomných poslanců, přičemž pro přehlasování senátního veta bylo třeba 101 hlasů. Novelu podpořili jen poslanci ANO, ČSSD a KSČM.

Vláda upozornila i na to, že počet výjimek v evropských směrnicích, týkajících se veřejných zakázek je uzavřený a členské státy si nemůžou stanovit další výjimky. Podle vlády je také navrhovaná změna nesystémová, protože se zavádí jen na omezenou dobu a kvůli jednomu typu viru. Obdobně jako vláda se vyjádřil například i pirátský poslanec Ondřej Profant.

Část senátorů doporučovala výběr dodavatele prostředků souvisejících s epidemií bez zadávacího řízení podmínit souhlasem vlády. Chtěli by také vyloučit uchazeče, kteří se podobným dodávkám dříve nevěnovali, nedoložili by dostatečně vlastnickou strukturu a byli by ve střetu zájmů.

V únoru vzbudil pochybnosti výběr dodavatele antigenních testů pro školáky, jímž se stala firma Tardigrad International Consulting. Výběrová komise z tendru vyřadila společnost Chironax, která předložila lepší cenu. Stalo se tak podle ministerstva vnitra kvůli varování BIS, že je firma napojena na stíhané osoby.