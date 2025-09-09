Správa Krkonošského národního parku ošetřuje alej v Rokytnici nad Jizerou. Byla rizikem pro kolemjdoucí

Arboristé a pracovníci Krkonošského národního parku ošetřují Studenovskou alej v Rokytnici nad Jizerou v Krkonoších. Tu tvoří 78 stromů. Podrobný průzkum ukázal, že čtrnáct z nich má problémy se stabilitou a představuje riziko pro kolemjdoucí. 

Na místě pracuje těžká technika, odborníci montují pomocné podpěry a tahají lana. Při ořezávání padají těžké větve na zem. Mezi nejčastější zjištěné problémy patří infekce dřevními houbami nebo defektní větvení.

Zásahy jsou vždy navrženy s důrazem na zachování maximálního počtu stromů v aleji, podporu jejich biologické hodnoty, ale i s ohledem na provozní bezpečnost místa.

