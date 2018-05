Na pražských hřbitovech se kvůli suchu nesmí nechávat zapálené svíčky. Dodržování zákazu hlídá policie

Radiožurnálu opatření přiblížil Karel Kobliha pověřený řízením Správy pražských hřbitovů.

„Vydali jsme až do odvolání zákaz ponechávání zapálených svíček. Člověk ji může zapálit, ale měl by ji sfouknout, než odejde, protože je extrémně zvýšené riziko možnosti požáru. To platí do odvolání, uvidíme, jak se bude vyvíjet počasí,“ řekl Kobliha.

„Samozřejmě to budeme procházet a budeme to i kontrolovat, nehledě na to, že to bude kontrolovat i Policie České republiky, respektive městská policie a naše ostraha,“ dodal.