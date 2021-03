ONLINE: Státní hmotné rezervy vypsaly tendr na testy do škol. Dostaly nové zadání od ministerstva

Správa státních hmotných rezerv v noci vypsala tendr na dodávku pěti milionů antigenních testů do škol. O zakázku se mohou ucházet pouze firmy, které nabízejí předem schválené testy z nového zadání. To ministerstvo zdravotnictví státním rezervám zaslalo v pátek večer. A to přesto, že ještě po čtvrtečním jednání vlády tvrdilo, že do přípravy tendru už nebude zasahovat. Sledujeme online Praha 7:16 20. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Seznam vhodných antigenních testů od ministerstva zdravotnictví čítá 48 položek. ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Informaci o vypsání tendru Radiožurnálu v noci z pátku na sobotu potvrdil šéf Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. „My jsme okamžitě zahájili přípravu této zakázky. Ještě během noci obdrželo mailem poptávku asi 249 firem. Uzávěrka je v úterý ve 12 hodin. A já věřím, že bude z čeho vybírat,“ upřesnil Švagr.

Zakázka se týká dohromady pěti milionů testů, minimálně 1,5 milionu z nich musí vysoutěžená firma dodat do konce měsíce. Zbylé pak do 12. dubna. Ruší se tím dvojí požadavek ministerstva školství, které po Správách chtělo, aby nakoupilo milion testů po vzoru měsíc staré zakázky ministerstva vnitra a čtyři miliony testů podle nové specifikace ministerstva zdravotnictví s nutným atestem citlivosti.

„Vláda uložila ministrovi zdravotnictví, aby správě hmotných rezerv předložil seznam vhodných antigenních testů pro samotestování ve školách,“ popsal Švagr s tím, že do tendru se teď mohou přihlásit pouze ty firmy, které budou dodávat testy uvedené na nově zaslaném seznamu. Ještě po čtvrtečním mimořádném jednání vlády přitom ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) odmítal, že by resort do tendru dál zasahoval.

Tardigrad zvažuje nabídku

Seznam vhodných antigenních testů (pro odběr z nosu) od ministerstva zdravotnictví čítá 48 položek. Jsou mezi nimi i testy, jejichž limit detekce nezávisle na tendru odzkoušel Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd a o nichž uvedl, že jsou mezi nimi až stonásobné rozdíly v citlivosti.

Na seznamu je i výrobek čínské firmy Lepu Medical, jejíž testy v rámci měsíc starého tendru ministerstva vnitra dodala společnost Tardigrad International Consulting. Zakázku na 3,65 milionu antigenních testů do škol dokončila tento týden. „Navzdory všem pochybnostem jsme prostě a jednoduše splnili zadání vládního tendru na antigenní testy do škol. Zvažujeme proto svou účast i v dalších výběrových řízeních,“ uvedla pro Radiožurnál jednatelka firmy Monika Jírovcová.

Příprava nového tendru na testy do škol dopadla ve výsledku tak, jak si přál premiér Andrej Babiš (ANO). V týdnu zkritizoval ministerstvo zdravotnictví za to, že podle něj nepochopilo zadání, když doporučovalo analýzu citlivosti testů před jejich nákupem. „Oni měli jasně říct: tito výrobci jsou OK. Potom státní hmotné rezervy mají udělat soutěž na cenu a termín dodávky,“ řekl.

„(Blatný) neměl dávat výjimky, když je pak sám zpochybňuje. To je úplně nenormální. Nemá to žádnou logiku,“ dodal Babiš s tím, že ministerstvo chtělo ze státních hmotných rezerv udělat „zkušební laboratoř“.

Vyjádření ministerstva zdravotnictví zjišťujeme.

