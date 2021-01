Poslanci podpořili výjimku na tendry na roušky pro správu hmotných rezerv. Platit by měla půl roku

Správa státních hmotných rezerv bude zřejmě moci nakupovat ochranné prostředky proti koronaviru v případě nutnosti bez zadávacího řízení. Umožňuje jí to novela o zadávání veřejných zakázek, kterou v pátek ve zrychleném režimu již v prvním čtení schválila sněmovna. Výjimka, kterou musí ještě schválit Senát, má platit jen šest měsíců po vyhlášení ve sbírce. Praha 12:33 29. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Správa státních hmotných rezerv bude zřejmě moci nakupovat ochranné prostředky proti koronaviru v případě nutnosti bez zadávacího řízení. Umožňuje jí to novela o zadávání veřejných zakázek (ilustrační foto) | Zdroj: Správa státních hmotných rezerv

Novelu ve sněmovně předložila loni v červnu skupina čtyř poslanců z KSČM, hnutí ANO, SPD a ČSSD. Jeden z předkladatelů, Radek Koten (SPD), svůj podpis posléze odvolal.

Šéf správy rezerv: materiál pro očkování proti covidu, který pořizujeme, má sloužit hlavně jako zásoba Číst článek

„V současné době je nutné operativně doplnit zásoby Správy státních hmotných rezerv, které byly vyčerpány v rámci opatření při krizovém stavu. Nelze vyloučit, že obdobný krizový stav může nastat kdykoli v následujících měsících,“ napsali předkladatelé návrhu v důvodové zprávě k novele.

Zástupce předkladatelů Zdeněk Ondráček (KSČM) v pátek poukazoval například na to, že po ukončení nouzového stavu by Správa státních hmotných rezerv musela přejít při nákupech do standardního režimu.

Vláda zaujala k návrhu loni v létě neutrální stanovisko. Vyjádřila v něm pochybnosti ohledně nezbytnosti navrhované změny. Podle vlády už řešenou situaci pokrývají výjimky v zákoně o zadávání veřejných zakázek.

Respirátory, roušky i rychlotesty. Správa rezerv má uzavřené smlouvy na všechny druhy pomůcek Číst článek

Vláda upozornila i na to, že počet výjimek v evropských směrnicích týkajících se veřejných zakázek je uzavřený a členské státy si nemůžou stanovit další výjimky. Podle vlády je také navrhovaná změna nesystémová, protože se zavádí jen na omezenou dobu a kvůli jednomu typu viru.

Obdobně jako vláda se vyjádřil i zpravodaj Ondřej Profant (Piráti). Podle něj už výjimky v zákoně existují, a půjde tedy o duplicitní úpravu.

Pro zákon nakonec hlasovalo 62 z přítomných 90 poslanců. Proti nebyl žádný poslanec.