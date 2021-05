Hmotné rezervy by měly vypsat další tendr na testy do škol, řekl Plaga. Poté by jich mělo být dost

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) by měla vypsat ještě jednu soutěž na nákup antigenních testů pro školy, aby jich byl do konce června centrálně dostatek. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pondělí novinářům řekl, že o to požádal předsedu SSHR Pavla Švagra. Ministr to uvedl při pondělní návštěvě skladu obchodního řetězce v Modleticích u Prahy, kde převzal 300 000 antigenních testů pro školy.

