Správa železnic do roku 2022 otevře 10 nových zastávek a jednu stanici. Podívejte se, kde mají vzniknout

Modernizace koridorů, nové zastávky, stanice a vysokorychlostní tratě. Takové jsou plány Správy železnic na několik příštích let. Jen letos hospodaří s rozpočtem téměř 40 miliard korun. Nové stavby mají zrychlit cestování po Česku i do zahraničí. Prioritou je modernizace rychlostních koridorů. Na plány se ptal Radiožurnál. PŘEHLED Praha 9:51 5. dubna 2020

Správa železnic chce modernizovat především čtvrtý rychlostní koridor přes jižní Čechy do Rakouska a taky třetí z Prahy do Plzně a dále do Chebu. Pracuje i na úpravách trati z Plzně k německým hranicím přes Domažlice. Po té jezdí expresy z Prahy do Mnichova a modernizace má výrazně zkrátit jejich jízdní doby.

Některé stavby na koridoru už cestu do Německa zkrátily. „Poslední velká otevřená stavba byly Ejpovické tunely, v této chvíli je stavba v plném proudu v úseku Plzeň – Domažlický přesmyk,“ připomíná pro Radiožurnál mluvčí Správy železnic Marek Iliáš.

Úsek by měl být hotový ještě do konce května. Aby byla modernizace trati z hlavního města k hranicím kompletní, připravuje se také optimalizace úseku Praha – Beroun.

Správa železnic do roku 2022 otevře 10 nových zastávek a jednu stanici. Třeba v hlavním městě budou vlaky zastavovat na třech nových místech.

„V plném proudu je v rámci výstavby čtyřkolejné přeložky trati v hlavním městě výstavba stanice Praha-Zahradní Město a zastávky Praha-Eden. Pro veřejnost by se měly otevřít v průběhu příštího roku. Cestování vlakem po metropoli zlepší v horizontu několika let také zastávka Praha-Rajská zahrada, která vznikne v bezprostřední blízkosti stejnojmenné stanice metra,“ upřesňuje Iliáš.

Ještě letos budou nové zastávky také v Karlových Varech u arény nebo na příbramském sídlišti. Některé stanice Správa železnic zrekonstruuje. To se týká třeba hlavního nádraží v Pardubicích nebo celého uzlu Brno.

Vysokorychlostní tratě

Ministerstvo dopravy má v plánu stavět taky vysokorychlostní tratě. Teď připravuje studie proveditelnosti. „Zde jde především o úseky mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďany, potom mezi Prahou, Brnem a Břeclaví a mezi Přerovem a Ostravou. Jsou vybrány pilotní úseky, na kterých by se měly přednostně zadávat dokumentace pro územní rozhodnutí,“ řekl mluvčí resortu dopravy František Jemelka.

Jestli bude nutné v plánovaných investicích kvůli ztrátám v souvislosti s opatřeními proti koronaviru škrtat, zatím není jasné. Informace o rušení konkrétních projektů ministerstvo dopravy nezveřejnilo. Jemelka ale připouští, že s oznamováním nových projektů čekají.

HLAVNÍ PLÁNOVANÉ PROJEKTY „Rychlá spojení“ – vysokorychlostní tratě (příprava studií) Praha – Ústí nad Labem – Drážďany | 1. a 4. tranzitní koridor

Praha – Brno – Břeclav | 1. tranzitní koridor

(Brno)-Přerov-Ostrava | část. 2. a 3. tranzitní koridor Modernizace a výstavby Plzeň – Domažlice-státní hranice

Plzeň – České Budějovice

Cheb – Ústí nad Labem

Praha – Kladno (s odbočením na letiště Václava Havla)

Kolín – Děčín

Ostrava-Kunčice – Frýdek Místek

Kolín – Havlíčkův Brod – Brno

Brno-Přerov

Praha-Vysočany – Mstětice

Praha-Smíchov – Černošice

Černošice-Beroun

Praha hl. nádraží – Praha Hostivař Modernizace dopravních uzlů Brno

Ostrava

Plzeň

Pardubice

Beroun

Česká Třebová