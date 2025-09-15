Správa železnic řeší vyztužení platformy nad kolejištěm Masarykova nádraží. Nemusí být bezpečná
Správa železnic má pochybnosti o bezpečnosti platformy, která vzniká nad kolejištěm Masarykova nádraží. Podle odborníků nemusí být část platformy dostatečně vyztužená. Správa železnic proto nechává vypracovat technické posudky, které navrhnou další postup, sdělila v pondělí mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.
Vybudování platformy je součástí modernizace Masarykova nádraží. Rekonstrukce téměř za čtyři miliardy korun začala loni v lednu a hotová má být v létě 2027.
Část platformy, která má propojit ulice Na Florenci, Hybernská a Opletalova, je už postavená. Podle projektu, který vypracoval externí dodavatel, je už částečně postavená. Odborníci ze SŽ ale zjistili, že dílčí část platformy nemusí být dostatečně vyztužená.
„Nyní se situací aktivně zabývají, zpracovávají se technické posudky, které pomohou najít vhodný a efektivní postup pro pokračování výstavby. Náklady, které si dodatečné práce vyžádají, bude Správa železnic vymáhat po projektantovi. Z navrženého postupu také vyplyne aktualizace termínu otevření nástupišť u nových kolejí osm a devět,“ uvedla mluvčí.
Při modernizaci vznikly u nádraží nové koleje pro údržbu vlaků. Hotová je už také rekonstrukce trati z Masarykova nádraží do Libně, díky čemuž mohou v tomto úseku jezdit vlaky rychleji. V současnosti stavbaří pracují na rozšíření počtu kolejí ze sedmi na devět.
Modernizace Masarykova nádraží je součástí projektu železnice na letiště a do Kladna sestávající z 11 samostatných staveb. Hotová je rekonstrukce Negrelliho viaduktu, od srpna je v provozu nádraží v Bubnech, zastávka na Výstavišti a úsek mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec.
Následovat má modernizace trati z Ruzyně do Kladna. Příští rok bude Správa železnic hledat zhotovitele trati z Výstaviště do nové podzemní stanice v Dejvicích.
Masarykovo nádraží je nejstarším nádražím původní parostrojní železnice v Praze, první vlak na něj přijel 20. srpna 1845. Patří k nejvytíženějším stanicím pražských městských a příměstských železničních spojů, denně jím projdou desítky tisíc cestujících.