Kapacita koridoru nestačí. Buď se přistaví další koleje, nebo vysokorychlostní tratě, říká šéf Správy železnic

Rychlejší a pohodlnější, takové by měly být vysokorychlostní tratě v Česku. Do té doby, než vyjede první rychlovlak, musí cestující využívat stávající koridory. Všechny cesty přitom nejsou bez komplikací, hlavně při rekonstrukcích vlaky nabírají zpoždění. „Máme určité úseky, zejména výjezd z Prahy směrem k České Třebové a Kolínu, kde už kapacity nestačí,“ upozorňuje pro Radiožurnál generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Praha 15:45 26. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlak | Foto: Jaroslava Mannová

Blíží se konec prázdnin, znovu se dá očekávat nápor cestujících na železnici. Jsou teď hlavní koridory bez rekonstrukcí, výluk a bez případných komplikací?

V současných koridorech stále probíhají dílčí výluky. Například jsme udělali nultou kolej v Poříčanech – Běchovice. Ale cestující to ani nezaznamenali. Čili odpověď je, že na stěžejních úsecích, kde loni byly náročné výluky, třeba Praha – Česká Třebová – Brno, v současné době rozsáhlé výluky nejsou a došlo k radikálnímu zlepšení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na stěžejních úsecích v současné době rozsáhlé výluky nejsou, říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda

A co na ostatních koridorech? Ať už jde o ten na Ústí nad Labem, na Cheb, případně z Olomouce na Ostravu?

Na těchto tratích byly také výluky, zejména nejnáročnější výluka, víceletá, byla na rameni Praha – České Budějovice. Ale na tomto čtvrtém koridoru také skončily výluky a došlo až ke skokové situaci ve smyslu, že až o 20 minut se zkrátila jízdní doba. Čili zlepšení je i na těchto ramenech.

České dráhy v polovině srpna uvedly, že v prvním pololetí jezdily jejich vlaky s přesností 90 procent. Přičítáte to právě i ukončení hlavních omezení?

Je to jedna z věcí, které určitě ovlivnily spolehlivost vlaků jako takových a snížení rozsahu zpoždění. My jako Správa železnic ovšem sledujeme komplexně všechny dopravce, takže není to jen o Českých dráhách. Ale ano, došlo ke zlepšení zhruba v těch číslech, jak jste zmiňoval.

Vlaků a cestujících je mnoho, vysvětluje prodloužení jízdní doby mezi Prahou a Brnem Správa železnic Číst článek

Znamená to tedy, že výraznější zpoždění na železnici už teď nehrozí?

Když pominu efekt, který nám často vytváří počasí – historicky jsme to nezaznamenali, protože nárazové větry, krupobití, deště teď hodně provoz ovlivňují. Z komplexního pohledu to, co zaznamenávala cestující veřejnost ve vlakových spojích v loňském roce, už v letošním roce nebude a nehrozí.

Cestujících na železnici přibývá. Co ale kapacita české sítě? Vejdou se na trať další vlaky?

Je to čím dál větší téma nejenom u nás, ale i v zahraničí. Máme určité úseky, zejména výjezd z Prahy směrem k České Třebové a Kolínu, kde už kapacity nestačí.

Byť máme nejhustší síť v rámci Evropy na rozlohu území, tak kapacita na některých úsecích koridoru už nestačí a nemá to řešení vyjma radikálnosti v podobě přistavení koleje nebo výstavby vysokorychlostních tratí, které ulehčí těmto úsekům.