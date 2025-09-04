Správa železnic v Pardubicích ustoupila stromu. Parkoviště bude na okolních pozemcích

Správa železnic postaví parkovací místa v Pardubicích jinde než v suterénu budovy vlakového nádraží. Parkoviště pro šest desítek aut bude na okolních pozemcích. Od garáží v suterénu Správa železnic ustoupila, protože v místě plánovaného vjezdu stojí vzrostlý strom. Proti kácení lidé protestovali. Řekl to mluvčí organizace Dušan Gavenda.

Správa železnic (ilustrační foto)

Správa železnic chtěla v suterénu nádraží postavit parkoviště pro 60 vozidel (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Máme pozemky v západní části u vlakového nádraží, jsou ve směru na Prahu. Jsou za prostorem autobusového nádraží směrem ke kolejišti. Kapacita parkoviště by měla být stejná jako u původního záměru,“ řekl Gavenda.

Správa železnic chtěla v suterénu postavit parkoviště pro 60 vozidel, měl tam být automatický parkovací systém. Výtah pro auta měl stát v místě, kde roste vzrostlý javor jasanolistý. Správa železnic neuspěla s návrhem, že vysází náhradní zeleň, proto se rozhodla, že podzemní parkoviště nepostaví, uvedl mluvčí.

Organizace následně požádala stavební úřad o změnu záměru před dokončením stavby, úřad jejímu požadavku vyhověl. Podzemní prostory budovy poslouží k jiným účelům, konkrétní způsob jejich využití je momentálně v řešení, řekl Gavenda.

Proti kácení se v minulosti postavil spolek Chráníme stromy, pořádal i petici. Se Správou železnic jednalo i město a městský obvod. Spolek chtěl zachovat vzrostlý strom, ale také nesouhlasil s tím, že stinný veřejný prostor by měl být obětován pro pohodlí vyvolených, kteří budou parkovat v podzemí nádražní budovy.

Obnova suterénu je součástí rozsáhlé modernizace funkcionalistické budovy podle návrhu Karla Řepy, Josefa Dandy a Karla Kalvody. Modernizace památkově chráněného objektu s jeho novějšími přístavbami začala na konci května 2024 a trvat má dva roky.

