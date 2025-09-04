Správa železnic v Pardubicích ustoupila stromu. Parkoviště bude na okolních pozemcích
Správa železnic postaví parkovací místa v Pardubicích jinde než v suterénu budovy vlakového nádraží. Parkoviště pro šest desítek aut bude na okolních pozemcích. Od garáží v suterénu Správa železnic ustoupila, protože v místě plánovaného vjezdu stojí vzrostlý strom. Proti kácení lidé protestovali. Řekl to mluvčí organizace Dušan Gavenda.
„Máme pozemky v západní části u vlakového nádraží, jsou ve směru na Prahu. Jsou za prostorem autobusového nádraží směrem ke kolejišti. Kapacita parkoviště by měla být stejná jako u původního záměru,“ řekl Gavenda.
Správa železnic chtěla v suterénu postavit parkoviště pro 60 vozidel, měl tam být automatický parkovací systém. Výtah pro auta měl stát v místě, kde roste vzrostlý javor jasanolistý. Správa železnic neuspěla s návrhem, že vysází náhradní zeleň, proto se rozhodla, že podzemní parkoviště nepostaví, uvedl mluvčí.
Organizace následně požádala stavební úřad o změnu záměru před dokončením stavby, úřad jejímu požadavku vyhověl. „Podzemní prostory budovy poslouží k jiným účelům, konkrétní způsob jejich využití je momentálně v řešení,“ řekl Gavenda.
Proti kácení se v minulosti postavil spolek Chráníme stromy, pořádal i petici. Se Správou železnic jednalo i město a městský obvod. Spolek chtěl zachovat vzrostlý strom, ale také nesouhlasil s tím, že stinný veřejný prostor by měl být obětován „pro pohodlí vyvolených, kteří budou parkovat v podzemí nádražní budovy“.
Obnova suterénu je součástí rozsáhlé modernizace funkcionalistické budovy podle návrhu Karla Řepy, Josefa Dandy a Karla Kalvody. Modernizace památkově chráněného objektu s jeho novějšími přístavbami začala na konci května 2024 a trvat má dva roky.