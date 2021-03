Z letiště do Kladna vlakem v roce 2028. Projekt na novou trať zpracuje za 27,3 milionu trojice firem

Správa železnic v pondělí oznámila, že vybrala tvůrce projektu pro přípravu železniční trati mezi pražským letištěm a Kladnem. Za 27,3 milionu korun ho zpracuje společnost tvořená firmami SAGASTA, AFRY CZ a AF-Infrastructure AB. Na starosti budou mít zpracování záměru projektu a dokumentace pro stavební řízení. Samotná stavba úseku by měla začít v roce 2023 a skončit v roce 2025. Po celé trati mezi Prahou a Kladnem by se mělo jezdit od roku 2028. Praha 13:10 1. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V současnosti je dokončený jen jediný z osmi úseků a to Negrelliho viadukt (archivní foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Železnice s délkou čtyř kilometrů by měla propojit Letiště Václava Havla s Jenčí a Kladnem. Letiště by tak mělo získat přímé napojení na největší město Středočeského kraje. Správa přípravné práce koordinuje společně s letištěm, tak aby trať navazovala i na rozvojové projekty letiště.

OBRAZEM: Rozsáhlá rekonstrukce skončila. Na Negrelliho viadukt v Praze se vrací železniční provoz Číst článek

Prioritou ovšem pro Správu železnic zůstává spojení letiště se stanicí Praha Ruzyně, odkud budou vlaky pokračovat do centra Prahy. Součástí této části železnice bude i dopravní terminál Dlouhá Míle.

Ten umožní propojení vlakové, autobusové a také tramvajové dopravy, navíc na něm budou parkovací místa pro 2000 automobilů.

Modernizace trati Praha - Kladno s připojením pražského letiště je rozdělena na osm úseků. V současnosti je z nich dokončený jediný Negrelliho viadukt. U několika dalších úseků připravuje správa tendry na zhotovitele staveb.

Jako první by měla letos v listopadu začít rekonstrukce trati z Kladna do Kladna-Ostrovce. Celá trať by podle odhadů měla stát kolem 40 miliard korun.