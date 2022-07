Střetů vlaků s osobami přibývá. Podle správy železnic je jednou z příčin nedostatek strojvedoucích

Možná jste už letos při cestě na železnici slyšeli tohle hlášení – vlak bude opožděn z důvodu mimořádnosti na trati. Může to znamenat skoro cokoli, stále částěji ale vlaky stojí kvůli střetům s člověkem. I to vyplývá ze statistik Drážní inspekce. Ty mimo jiné potvrdily meziroční nárůst všech nehod, za první pololetí jich inspektoři evidují 634, tedy asi o stovku víc než loni za stejné období. Praha 16:25 25. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „K největšímu nárůstu dochází při střetu vlaků s osobou na železnici,“ popsal mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. | Foto: Filip Jandourek

Blikající výstražná světla a couvající kamion přes přejezd. Video nehody ve Šluknově na Děčínsku z konce června sdíleli uživatelé sociálních sítí. Srážka se obešla bez smrtelných zranění jen díky pohotové reakci strojvedoucího. Právě chybující řidiči jsou jednou z nejčastějších příčin nehod a taky jeden z důvodů, proč mimořádných událostí na železnici přibylo. Hazardují i chodci.

„K největšímu nárůstu dochází při střetu vlaků s osobou na železnici. Zaznamenali jsme nárůst o více než 30 případů v porovnání se stejným obdobím loňského roku. V letošním roce jsme jich zaznamenali 127 střetů vlaků s osobou a 98 usmrcených,“ popsal mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Zároveň připomíná, že přecházet koleje jinde než na místech, která jsou k tomu určená, je přestupek – a lidem hrozí pokuta až deset tisíc korun.

Do statistik se taky výrazně promítla pandemie. V meziročním srovnání sice inspektoři potvrdili nárůst nehod, loni ale kvůli koronavirovým omezením jezdilo vlaků méně.

„Samozřejmě pokud je provoz hustší, tak je tam větší šance, že by mohlo dojít k mimořádné události. Nejčastější příčinou je podle našich statistik selhání člověka,“ dodává mluvčí Drápal.

Přibývá také případů, kdy strojvedoucí projedou návěstidlo zakazující jízdu. Za první půlrok se to stalo stosedmkrát. Strojvedoucí v minulosti upozorňovali na to, že jsou kvůli přesčasům přetížení. To se podle viceprezidetna jejich federace Jaroslava Vincoura zlepšilo:

„Situaci částečně zlepšila změna nařízení vlády, kdy došlo k nějakým úpravám, které se projevily. Na druhou stranu, to, co s tím souvisí, je vysoká přesčasová práce, to znamená nedostatek strojvedoucích. Opravdu nahrazujeme lidi, jak se dá, napříč republikou.“



Přesčasů přitom za měsíc nemusí být málo – a riziko nehody spolu s únavou roste. „Řekl bych, že se pohybují v průměru od dvou či více směn za měsíc. Když k tomu připočtete různé zapojení směn, jejich skladbu, nástupy, pak toho volna v měsíci opravdu nezůstává mnoho,“ upozorňuje viceprezident Vincour.

Práce s přesčasy

Kde selže člověk, tam má pomoct technika. Správa železnic i letos chystá miliardové investice do zabezpečení. Postupně modernizuje třeba systémy tratí v nejnižším stupni zabezpečení D3, na to půjde až 7,5 miliardy korun, doplňuje mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

„Z původního počtu tratí D3 došlo k doplnění zabezpečovacího systému na pěti tratích. Realizace úprav je postupná a samozřejmě závislá od přidělení finančních prostředků. A také od dostupnosti kapacit specializovaných firem,“ popisuje.

Část tratí přešla do bezpečnějšího způsobu řízení. Správa železnic taky rozšiřuje testovací provoz jednotného evropského zabezpečovače ETCS.

„V roce 2022 jsme prozatím uvedli do ověřovacího provozu ECTS na tratích mezi Olomoucí a Uničovem a Plzní a Chebem. Celkově se tam nachází zhruba 600 kilometrů tratí, které postupně přejdou do provozu rutinního. Na dalších zhruba 200 kilometrech probíhá realizace,“ dodává Friebová.



A celkem 150 přejezdů by mělo mít už od letoška lepší zabezpečení. Správa železnic chce nově přidat závory na 120 z nich, to vyjde na zhruba 2,5 miliardy korun.