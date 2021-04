Správa železnic vyhlásí architektonickou soutěž kvůli nové podobě železničních mostů pod Vyšehradem

Novou podobu železničních mostů pod pražským Vyšehradem bude hledat architektonická soutěž, kterou v příštích dnech vyhlásí Správa železnic. Most přes Vltavu mezi Výtoní a Smíchovem by měl mít tři železniční koleje a také prostor pro pěší a cyklisty. Na podobu mostu by mělo v budoucnu navázat nové uspořádání v okolí Výtoně. V pátek o tom informovala Správa železnic. Most je nyní ve špatném technickém stavu.

