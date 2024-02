Správce Liberty Ostrava navrhl soudu, aby zrušil ochranu před věřiteli. Není podle něj schopná platby

Restrukturalizační správce podniku Liberty Ostrava navrhl soudu, aby zrušil všeobecné moratorium, které huť chrání před věřiteli. Firma je podle něho v platební neschopnosti. Soud o tom bude podle serveru s vyloučením veřejnosti jednat 28. února. Aktualizováno Ostrava 10:07 16. 2. 2024 (Aktualizováno: 10:24 16. 2. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Restrukturalizační správce podniku Liberty Ostrava navrhl soudu, aby zrušil všeobecné moratorium, které huť chrání před věřiteli (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Restrukturalizační správce má za to, že se podnikatel (Liberty Ostrava) nachází v úpadku ve formě platební neschopnosti, což vylučuje poctivost záměru sledovaného preventivní restrukturalizací a současně vylučuje její další pokračování,“ uvádí podle serveru zpráva advokátní kanceláře Žižlavský, která je restrukturalizačním správcem Liberty.

Napsal to v pátek server Seznam Zprávy a odvolává se na zprávu restrukturalizačního správce, kterou má k dispozici.

„Společnost AS Zizlavsky jako restrukturalizační správce Liberty Ostrava může reportovat svá zjištění jenom soudu. Máme zákonnou povinnost mlčenlivosti a nemůžeme sdělovat své poznatky veřejně,“ sdělila advokátní kancelář.

Pod ochranou moratoria

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má delší dobu problémy platit dodavatelům. Výroba ve většině jejich provozů stojí od loňského 22. prosince. Před věřiteli ale firmu chrání moratorium, které soud vyhlásil loni v prosinci. Chrání ji především před insolvenčními návrhy a exekucemi.

Že je huť Liberty Ostrava v úpadku, uvádí i společnost Tameh Czech, která je jejím dodavatelem energií. Tameh skončil v úpadku a zdůvodnil to tím, že mu Liberty neplatí a dluží mu zhruba dvě miliardy korun. „Kdyby Liberty Ostrava byla solventní, tak nemá důvod neplatit svým dodavatelům,“ uvedl tento týden mluvčí Tamehu Czech Patrik Schober. Liberty podle něj zneužívá ochranné moratorium k oddálení řešení situace.

Moratorium platí od 21. prosince, vyhlášené je na tři měsíce. Firma ale musí zahájit restrukturalizaci. „Nyní vyšly najevo pochybnosti o tom, zda jsou splněny podmínky pro další trvání všeobecného moratoria a vůbec pro pokračování preventivní restrukturalizace podnikatele,“ uvedl podle Seznam Zpráv ve svém usnesení nařizujícím jednání na 28. února soudce Krajského soudu v Ostravě Viktor Břeska.

Liberty Ostrava měla podle serveru na konci minulého roku závazky po splatnosti 4,4 miliardy korun. Z toho závazky za 1,8 miliardy korun byly déle než tři měsíce po splatnosti. Věřitelem Liberty je i státní pojišťovna EGAP, která firmě ručila za úvěr a za pohledávku loni zaplatila přibližně 1,5 miliardy korun.

Tisíce lidí bez práce

Slezská huť zaměstnává přibližně 6000 lidí. Většina z nich už skoro dva měsíce nechodí do práce, protože Tameh podniku vypnul energie. Firma každý týden návrat pracovníků do zaměstnání o týden odsouvá, toto pondělí to bylo už posedmé.

„Náš restrukturalizační plán, který představuje cestu k obnovení našeho provozu a splacení závazků všem věřitelům, je blokován zamítavým postojem společnosti Tameh jednat o budoucnosti. Proto jsme insolvenčního správce společnosti Tameh písemně požádali o schůzku, na níž bychom se snažili vytvořit strategické partnerství, které by mělo za cíl společnost Tameh zachovat a obnovit její provoz,“ uvedl v pondělí za Liberty Ivo Štěrba. Firma podle něj je solventní a dodržuje závazky vyplývající z moratoria.

Liberty a Tameh jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, různé plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.

Seznam Zprávy ve čtvrtek uvedly, že majitel Liberty Sanjeev Gupta byl v minulých dnech v Česku a pokoušel se domluvit obnovení dodávek z Tamehu. Firma však trvá na tom, že Liberty nejdřív musí začít splácet dvoumiliardový dluh.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. Když se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance, Tameh zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron. Liberty a Tameh se přou o ceny a placení prakticky hned od prodeje huti skupině Liberty.