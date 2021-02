Benešová se postavila za muže, který ukradl pět housek. Podala stížnost k Nejvyššímu soudu

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) podala k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona v případu muže, který v Brně v době nouzového stavu ukradl v obchodním domě pět kusů pečiva. Krajský soud jej za to poslal pravomocně na 1,5 roku do vězení. Muži přitížilo to, že krádež spáchal právě za nouzového stavu. Podle Benešové byl ale čin nesprávně přísněji kvalifikován. Vyplývá to z dokumentu zveřejněného na webu ministerstva.

Brno 9:49 26. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít