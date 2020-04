Lidé, kteří porušili nařízení vlády proti šíření koronaviru, nebudou podle Hamáčka potrestáni

Za sucho může klimatická změna, obviňování zemědělců je nespravedlivé, míní ministr Toman

„Zemědělcům je to neprávem dáváno za vinu, ale myslím, že to není spravedlivé. Musíme rozlišovat dobré a špatné zemědělce a v Česku je většina dobrých,“ řekl Miroslav Toman (ČSSD) v Interview Plus.