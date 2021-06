Sputnik V šel k ledu. Očkování ruskou vakcínou pro Vojtěcha není téma k řešení, ani s prezidentem

Jeho předchůdce mluvil o klinických studiích. Staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale poslal plány na očkování ruskou vakcínou Sputnik V k ledu. Podle něj není možnost výjimky pro dosud neschválenou látku vůbec na stole. „Není to téma, které bych jakkoliv řešil. A to ani s panem prezidentem,“ uvedl pro iROZHLAS.cz. Vakcín proti koronaviru je podle Vojtěcha dostatek a prioritou tak zůstávají látky s potřebnými certifikacemi. Doporučujeme Praha 6:42 25. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch na tiskové konferenci na Ministrestvu zdravotnictví. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Kdo tímto způsobem postupuje, škodí Česku a nese zodpovědnost za lidi, kteří kvůli nedostatku vakcín a pomalému očkování umírají.“ Těmito slovy kritizoval prezident Miloš Zeman začátkem dubna exministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), který očkování neregistrovanou ruskou vakcínou odmítal.

Když ho pak ve funkci nahradil Petr Arenberger (za ANO), Sputnik V byl jedním z prvních témat, které řešil. Nejdříve požádal Státní ústav pro kontrolu léčiv, aby shromáždil k očkovací látce dostupnou dokumentaci. Jeho šéfka Irena Storová ovšem od začátku říkala, že k dispozici jsou pouze kusé informace. A ty k udělení výjimky nestačí.

Arenberger záhy zveřejnil alternativní plán: stovkám, možná tisícům zájemců by umožnil očkování ruskou látkou Sputnik V při klinickém testování, a to s jejich písemným souhlasem. I to by ale musel povolit Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Krátce na to ale vypukla vrbětická kauza a vztahy s Ruskem ochladly. Jak daleko se tedy Arenberger dostal, není známo. Na dotaz redakce nereagoval. Každopádně žádost o klinické testování nikdy neposlal.

Mimo hru

Arenbergerův záměr navíc nyní poslal k ledu Adam Vojtěch (za ANO), který se funkce ministra zdravotnictví opět ujal koncem května. Ten podobně jako Blatný očkování ruskou vakcínou bez potřebných certifikací odmítá. „Jsem zastánce používání vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou,“ uvedl pro iROZHLAS.cz.

Doklady ke Sputniku V Dostupné materiály k ruské vakcíně Sputnik V na žádost někdejšího ministra Petra Arenbergera (za ANO) prostudoval Státní ústav pro kontrolu léčiv. A s připomínkami je předal Úřadu vlády. Podle ředitelky ústavu Ireny Storové však dokumenty nestačily k posouzení vakcíny. „Mohu říct, že jsme neviděli třeba některé pasáže týkající se výroby nebo kvality,“ řekl Radiožurnálu s tím, že veškeré informace kolem dané vakcíny se vedou v důvěrném režimu.

Server iROZHLAS.cz o připomínky také požádal s pomocí informačního zákona, ústav to ale zamítl s tím, že jde o názor, který by mohl na straně laické veřejnosti vést k šíření dezinformací. „Proto Ústav nemůže zveřejnit informace takto citlivého charakteru,“ uvedl.

Aktuálně navíc podle Vojtěcha není ruská vakcína potřeba. „Vzhledem k tomu, že vakcín máme dostatek, není vůbec možnost výjimky pro neregistrované vakcíny na stole,“ odpověděl na otázku, zda někdy o očkování Sputnikem V uvažoval.

„A ani to není téma, které bych jakkoliv řešil. A to ani s panem prezidentem,“ doplnil Vojtěch, který se tak podle svých slov v celé věci – narozdíl od Arenbergera – nijak neangažuje. A podle všeho o tom nemluvil během jmenování na Pražském hradě ani s hlavou státu.

Prezident Miloš Zeman totiž v minulosti platil za velkého zastánce ruského Sputniku V, ale i čínského Sinopharmu. Poslal kvůli tomu do Ruska a Číny dokonce tamním státníkům dopis s žádostí o jejich dodávky, stejně tak izraelskému prezidentovi. „Ve všech třech případech byla odpověď pozitivní,“ komentoval to Zeman později.

Server iROZHLAS.cz proto o korespondenci požádal s pomocí informačního zákona. Jak se ukázalo: odpovědi na Zemanovy dopisy od prezidentů Ruska a Číny – alespoň zatím – nedorazily. Český státník přitom tvrdil opak. „Nemáme to písemně,“ vysvětloval posléze Hrad.

„Nemám pro vás žádné sdělení,“ reagoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na dotaz, zda již obdržel Hrad oficiální odpovědi. Ten navíc odmítl Zemanovy dopisy zveřejnit s tím, že jde o psaní osobní povahy. Úřad pro ochranu osobních údajů ovšem jeho rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání.

Propadlé vakcíny

Sputnikem V se začalo před dvěma týdny očkovat například na Slovensku. O vakcínu je však mnohem menší zájem, než se původně čekalo. Dodaným dávkám navíc v červenci končí lhůta, do kdy mohou být ještě aplikovány. Země proto ukončí jeho registraci, jak informoval Radiožurnál. A nadbytečné dávky bude chtít prodat.

Slovenská vláda si přitom původně slibovala, že Sputnik V bude chtít až milion lidí. Dosud si ho ale vybralo jen bezmála šest tisíc zájemců. Už v březnu bylo přitom v zemi 200 tisíc dávek. Tehdy navíc po nestandardním nákupu vypukla na Slovensku vládní krize, která vyústila až ve výměnu premiéra Igora Matoviče. Ten přitom přiznal, že se ruskou vakcínou očkovat nenechá.

Ministr Vojtěch současně minulý týden na tiskové konferenci po jednání vlády oznámil, že Česko bude nově očkování Sputnikem V i čínským Sinopharmem, které lidé dostali na Slovensku, ale i v Maďarsku a Srbsku uznávat.