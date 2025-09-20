Spurný: PPF získala v Číně neobvyklé postavení. Huawei synergii využila k průniku do Evropy
Miliardář Petr Kellner se vyhýbal médiím i zájmu veřejnosti. Jeho osoba zůstala obestřena tajemstvím, které rozptyluje série Českého rozhlasu s názvem Kellner. Jak se jevili investigativním novinářům? „První privatizační fond (PPF) patřil v kuponové privatizaci mezi nejúspěšnější fondy, ale tak nějak se o něm nepsalo. Stál v pozadí, což ho, myslím, charakterizuje – a bokem všech dohadů o podvodech a korupci,“ popisuje Jaroslav Spurný.
V týdeníku Respekt se Spurný věnoval PPF už v polovině 90. let. Například o spoluzakladateli fondu Milanu Vinklerovi napsal, že jeho životní a podnikatelský příběh připomíná Chicago 20. let, mimo jiné kvůli stykům s byznysmenem Tarekem Becharou, odsouzeným za úvěrové podvody.
„Jejich cesty se začaly rozcházet už někdy v roce 1994. Pro Kellnera byl moc divoký a jeho kšefty začaly sahat až do podsvětí. Myslím, že tehdy si uvědomil, že velké peníze nejsou v zaplétání se s gengstry, mafiemi a podvodníčky, ale v privatizaci, bankách a pojišťovnách. A vydal se tímto směrem,“ zamýšlí se novinář.
PPF v té době působila také v Rusku, kde založila Fond Petra Velikého. „Uměli si tam najít kontakty a domluvit se. Nevíme, kolik přesně tam vydělali, odhaduje se asi 50 milionů dolarů. Z dnešního pohledu to nejsou velké peníze, ale byly volné a mohli je použít pro privatizaci České pojišťovny, což byla první věc, která vzbudila pozornost médií,“ dodává.
Čínské synergie
Zde se podle investigativního novináře projevily Kellnerovy dobré kontakty na české politické špičky, zvláště v ODS tehdejšího premiéra Václava Klause. Ten mu později už coby prezident pomohl s expanzí v Rusku, kde PPF po jeho schůzce s Vladimirem Putinem v roce 2007 získala podíly v bankách a pojišťovnách.
„A když něco funguje v Rusku, mohlo by to fungovat i v Číně. A tím prvním, kdo tam PPF otevřel dveře, byl opět Klaus,“ pokračuje Spurný.
Společnost Home Credit na čínském trhu poskytovala spotřebitelské úvěry zprvu prostřednictvím tamních bank, později ale získala velmi neobvyklé povolení půjčovat napřímo sama.
„Definitivně se to podařilo v roce 2013, kdy se stal prezidentem Miloš Zeman, který PPF evidentně pomohl rozjet ze západního pohledu velmi neobvyklý byznys. Povolení půjčovat peníze na celém území se totiž podařilo získat jenom PPF,“ upozorňuje Novinář.
Otevřete vrátka, Huawei přichází
Naopak Číně se podle Spurného hodilo mít v Česku spřízněného prezidenta i bezkonkurenčně největší firmu. Šlo mimo jiné o synergii s čínským výrobcem elektroniky a informačních technologií Huawei. Většina úvěrů Home Creditu prý totiž šla na nákup mobilních telefonů a elektroniky, a to dominantně od této značky.
„Víme také, že Huawei v mobilních sítích patří k nejlepším na světě. A právě s pomocí PPF se nejen v Česku, ale i v rámci celé Evropy snažila zapojit do zavádění sítí 5G. Byla v tom úspěšná, s PPF o tom podepsala memorandum. Nejen české úřady si ale uvědomily, že je to bezpečnostní riziko,“ konstatuje novinář s tím, že pohled Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost následně převzala i Evropská unie a USA.
