Dejme Sputnik V těm, kteří jinou vakcínu nechtějí, každý očkovaný se počítá, volá komunistka Konečná

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila průběžné hodnocení ruské vakcíny Sputnik V. „Národní zájem České republiky je dnes očkovat, a to jakoukoliv vakcínou, která je k dispozici. Jestli Rusko prodává Sputnik do padesáti zemí, tak klidně i Sputnikem,“ prohlašuje europoslankyně KSČM Kateřina Konečná. Nezávislý senátor Pavel Fischer souhlasí, že očkovat je priorita: „Ale musí to být prověřenými vakcínami.“ Pro a proti Praha 18:46 5. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Kateřiny Konečné musí Česko shánět vakcínu „kde se dá" | Foto: Genevieve ENGEL/EP-040778A | Zdroj: Evropský parlament

Komunistka je ale přesvědčena, že dokud nejsou očkování všichni, kteří o očkování stojí, musí Česko shánět vakcínu „kde se dá“.

Kritizuje také už ověřené vakcíny, například od společnosti AstraZeneca. „Od nich už jsem slyšeli mnoho slibů a považuji tuto firmu za velmi neseriózní kvůli dodávkám do Evropské unie, jejichž objem stále snižují.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je snaha získat neregistrované vakcíny proti covidu-19 krok správným směrem, nebo jde o hazard a experiment na českých občanech?

„V České republice je ne malá skupina obyvatel, kteří západním vakcínám prostě nevěří,“ tvrdí Konečná. „Jestli věří čínské vakcíně nebo Sputniku, tak jim proboha umožněme, aby se mohli naočkovat, protože každý očkovaný člověk se počítá.“

Senátor Fischer považuje za skandální, že Česko má ve skladech nevyočkované vakcíny. „A pokud budou vakcíny přicházet tempem, o jakém v pátek hovořil ministr zdravotnictví, tak budeme mít problém ty miliony vakcín vyočkovat. A ty jsou už všechny povolené.“

„Očkujeme tím, co máš potřebný štempl od úřadů, protože jde také o důvěru občanů, že stát hlídá kvalitu nejen léků a nepustí sem něco, co nemá rodný list. A v současnosti čínská, ani ruská vakcína žádný rodný list nemají,“ konstatuje senátor.

‚Tisíce lidí žádají Sputnik‘

Konečná míní, že Sputnik dostane asi za dva měsíce povolení k použití na evropském trhu.

„Z komunikace s lidmi vím, že existují tisíce těch, kteří žádají o očkování jen ruskou vakcínou. Tak jim dejte šanci, zvlášť ve chvíli, kdy německé, rakouské, srbské nebo chorvatské či slovenské autority ji povolují.“

Senátor ale připomíná události minulého týdne. „Prezident Miloš Zeman s ústavními činiteli vydal 23. února prohlášení, že všechny vakcíny zde aplikované musí mít evropskou certifikaci. Co se stalo během těch tří dnů, kdy Miloš Zeman začíná psát do Pekingu a do Moskvy o vakcíny? Odporuje si a sám se nechal očkovat americkou vakcínou, což je, jako kdyby pil víno, ale kázal vodu.“

Komunistka věří, že přijde doba, kdy nebude problém, aby si lidé vybírali vakcíny, kterými chtějí být očkováni. „A nebude to dlou trvat. Dejme opravdu šanci těm, kteří jiným vakcínám nevěří. Zůstane nám tu třeba 300 tisíc občanů, kteří budou chtít být očkování ruskou vakcínou v létě, tak jim dejme příležitost.“

„My tady ale nejsme v supermarketu,“ namítá Fischer. „Jedná se o zdraví občanů a za to někdo nese odpovědnost. Také máme prezidenta, který nerespektuje pravidla, protože říká Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, co má povolit. To ale není práce prezidenta, ten má respektovat rozdělení pravomocí a odpovědnosti. Za prezidenta ručí vláda a mě překvapuje, že si to nechá líbit.“

Fischer: Můžeme věřit Číně?

Senátor podle svých slov dělí vakcíny na bezpečné a prověřené. A neprověřené a nebezpečné.

‚Model otloukánka se vyčerpal.‘ Rusko se svým Sputnikem V spustilo další kolo vakcínové diplomacie Číst článek

„Nejde tady o to, kde se vakcína vyrábí, ale o odpovědnost státu. Mluví se i o vakcíně Sinopharm, ale teprve po roce Čína povolila Světové zdravotnické organizaci inspekci, ale pak nedala základní informace o počátku pandemie. Režimu, který po roce zakrývá příčiny pandemie, chceme věřit, že nám dodá kvalitní vakcíny?“ pochybuje Pavel Fischer.

„Nejsme v situaci, kdy si můžeme dovolit tak přemýšlet. Pokud nám někdo něco nabízí a víme, že to může pomoci v očkování našich občanů, máme to brát. Zapomeňme na jakoukoliv propagandu aspoň do doby, než budeme mít proočkovanou společnost. Pak v těchto debatách o lidských právech a ostatním můžeme pokračovat,“ doporučuje Kateřina Konečná (KSČM).

Poslechněte si celé Pro a proti Karolíny Koubové.