Předseda STAN Rakušan: Vláda Miloše Zemana je v tuto chvíli absolutním rizikem, byla by tu klidně rok

Dodávky ruské vakcíny Sputnik V výměnou za ututlání výsledků vyšetřování výbuchů ve Vrběticích. Takový plán měl podle serveru Seznam Zprávy vyřknout vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček 15. dubna na schůzce s velvyslancem v Rusku Vítězslavem Pivoňkou a zástupci bezpečnostních složek. Pokud by se podezření ukázala jako věrohodná, je Hamáčkova rezignace na místě, zdůrazil ještě před úterním jednáním sněmovny šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Interview Plus Praha 0:10 5. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Sám vicepremiér Hamáček událost popírá, článek je prý založen na „spekulacích a lžích“.

„Každý má mít právo vysvětlit okolnosti čehokoli, nemělo by to být pouze na základě novinového článku, byť z důvěryhodného serveru,“ říká Rakušan v Interview Plus v reakci na požadavek šéfa opoziční ODS Petra Fialy, aby Hamáček rezignoval.

A deklaruje: „Nikdo si nemůže dovolit handlovat – za cokoli – s bezpečností lidí v České republice. A musíme myslet na to, že bychom tím přikryli vraždu dvou lidí. Nechtěl bych žít ve státě s takovou vládou, kde je vicepremiér schopen vůbec uvažovat o takovém obchodu.“

Část parlamentní opozice žádala svolání neveřejného jednání sněmovny, kam měli přijít šéfové tajných služeb. Ti se ale nakonec ke slovu v úterý odpoledne nedostali, bod by se tak mohl na program vrátit ve středu.

Rakušan by upřednostnil jednání například v rámci dohledové komise nad činností Vojenského zpravodajství, kterého se kauza také týká.

„Ze zkušenosti vím, že s lidmi z bezpečnostní komunity se lépe jedná v komornějším prostředí. Jednání komise vždy probíhají bez mobilních telefonů, kamer a uzavřeně. Plénum Poslanecké sněmovny bývá otevřené a ve 200 lidech se nikdy nezaručí, že ty informace zůstanou důvěrnými,“ vysvětluje ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Zemanova vláda je riziko

Rakušan nevylučuje ani vznik vyšetřovací komise, a to i přesto, že by do podzimních voleb nemusela dospět k závěru. „Evidentně pan ministr Hamáček v celé kauze měl svou roli. Teď je potřeba, aby jednoduše a dopodrobna vylíčil celý postup a posloupnost jednotlivých kroků,“ zdůrazňuje.

„Buď musí přijít s věrohodnou verzí, anebo mám trochu obavy, že bude věrohodnost postrádat. Často se také stává a nevím – jak pracuje server Seznam Zprávy –, že je to nějaký první výkop a možná se objeví i další poznatky,“ dodává s tím, že informace novinářů je třeba následně prošetřit.

Rakušan v současné situaci varuje před vyslovením nedůvěry vládě, přestože k ní důvěru nemá.

„Dokud máme na českém území desítky ruských diplomatů, kteří dostali příliš velkorysou lhůtu do konce května na opuštění našeho území, a ve chvíli, kdy by se vyslovením nedůvěry vládě dala moc zcela a úplně prezidentu Miloši Zemanovi, který dlouhodobě zpochybňuje i práci našich bezpečnostních složek, tak se skutečně bojím, že bychom hořce litovali,“ varuje.

Připomíná, že v létě končí mandát řediteli Bezpečnostní informační služby Michalu Koudelkovi – právě tato zpravodajská služba se významně podílela na vyšetřování výbuchu ve Vrběticích. Vláda, na níž by měl bezprostřední vliv prezident Zeman, by prý Koudelkův mandát neprodloužila.

„Zemanova vláda je v této chvíli absolutním a jednoznačným strategickým bezpečnostním rizikem pro naši zemi a její budoucnost. A nebyla by tu do října, ale klidně rok, dokud se nepodaří sestavit vládu vzešlou ze svobodných voleb,“ podotýká Rakušan.

