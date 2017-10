Squatteři neuspěli s ústavní stížností proti policejnímu zásahu při vyklízení vily Milada v Praze

Ústavní soud zamítl stížnost čtyř zastánců squattingu na postup policie při vyklizení vily Milada v Praze před pěti lety. Stěžovatelé považovali zásah za nepřiměřeně tvrdý, odnesli si z něj lehká zranění. Podle ústavních soudců ale policisté základní práva squatterů neporušili. Ze zásahu uvnitř vily sice nepořídili videozáznam, svůj postup ale vysvětlili přesvědčivě. Brno 10:26 24. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražská vila Milada, ve které před pěti lety policie zasahovala proti čtveřici squatterů. | Foto: Michal Šula / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Platí to doporučení, že policie by samozřejmě měla v takových případech videozáznam pořizovat vždy. V tomto konkrétním případě ale Ústavní soud řekl, že absence videozáznamu ze zákroku uvnitř vily není takovým deficitem, který by měl ovlivnit celé vyznění našeho rozhodování,“ řekl ústavní soudce Vojtěch Šimíček.

Rozhodování tříčlenného senátu nebylo jednotné. Jeden ze soudců měl k případu odlišné stanovisko.

Poslední opravný prostředek

Squatteři zákrok pokládali za nepřiměřený a nezákonný. Pražský městský soud jejich žalobu zamítl s tím, že policisté postupovali přiměřeně okolnostem. Neuspěli ani s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu. Ústavní stížnost byla poslední mimořádný opravný prostředek.

Squatteři si stěžovali na to, že správní soudy svými rozhodnutími porušily jejich právo nebýt podroben mučení a jinému nelidskému a ponižujícímu zacházení.

Podle Nejvyššího správního soudu se squatteři dovnitř vily dostali násilím. Neuplatňovali při tom politické shromažďovací právo, naopak sami tehdy říkali, že jen pokračují v zábavě a že každý jedná sám za sebe.