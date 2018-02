Squatterům z pražské Šatovky hrozí vězení, policie zahájila trestní řízení

Squatterům v pražské usedlosti Šatovka hrozí vězení. Policisté původně označili jejich jednání za přestupek, nyní ale zahájili trestní řízení. Nikoho konkrétního však zatím nestíhají. Nadále také platí původní rozhodnutí, že policie proti squatterům na střeše budovy z bezpečnostních důvodů nezasáhne. Praha 13:05 11. 2. 2018 (Aktualizováno: 14:23 11. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Squatteři obsadili dům v Praze, policie se rozhodla nezasahovat. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Z pokynu státního zástupce byly ve věci zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin neoprávněný zásah do práv k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru,“ uvedl na policejním web mluvčí pražské policie Jan Daněk.

V pražské Šatovce dál zůstávají squatteři, policie proti nim zatím nezasáhne Číst článek

Člověku, který neoprávněně obsadí cizí dům, hrozí podle zákona pokuta nebo až dva roky vězení. Za mimořádných okolností - pokud vznikne velká škoda, nebo čin spáchá organizovaná skupina - může trest činit až pět let vězení.

„Dokud nebude jisté, že nebudou pozatýkáni, tak z té střechy neslezou," řekl ČTK v telefonickém rozhovoru zástupce kolektivu squatterů, který nechtěl být jmenován.

Dvě až tři desítky squatterů obsadily usedlost Šatovka v Šáreckém údolí v pátek večer. Po jednání s policií a představiteli městské části Praha 6 část squatterů dům opustila a asi deset jich podle radnice zůstalo na střeše. Policie pak oznámila, že proti zbylým squatterům zasahovat nebude, protože by mohli být při tom policisté či squatteři zraněni.

„V průběhu dnešního dne byly znovu prověřeny možnosti případného zásahu proti osobám na střeše a bylo rozhodnuto, že zásah v tuto chvíli nebude z bezpečnostních a taktických důvodů proveden," doplnil Daněk.

Podle mluvčího policie dnes dále se squattery vyjednávají policisté a na místě jsou i zástupci radnice. Městská část Praha 6, která budovu spravuje, chce ze Šatovky udělat centrum pro seniory. Squatteři v prohlášení na internetu uvedli, že by chtěli v usedlosti vytvořit prostor pro setkávání lidí.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) vyjednával se squattery několik hodin v noci z pátku na sobotu. Squatterům nabídl, že když z usedlosti odejdou, bude městská část o Šatovce jednat na příštím zastupitelstvu, které se koná zhruba za dva týdny. Squatteři ale podle radnice dohodu nepřijali a později již o jednání nejevili zájem.

Zástupce squatterů, kteří Šatovku obsadili již jednou zhruba před dvěma roky, ČTK řekl, že nevěří, že radnice usedlost opraví a bude ji využívat. "Pan starosta nabídl totéž co před dvěma lety a my už víme, že se pak neprojednalo nic," uvedl. Starosta Kolář ale v sobotu uvedl, že byl již podán návrh na změnu územního plánu, který by umožnil přeměnu Šatovky na centrum pro seniory.