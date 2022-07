U Mikulova na Břeclavsku se srazilo auto s kamionem. Unikly přitom stovky litrů toxické látky

Srážka nákladního a osobního auta u Mikulova na Břeclavsku uzavřela v sobotu ráno hlavní tah I/52 vedoucí z Brna na rakouské hranice. Z kamionu unikla toxická a silně hořlavá látka, odhadují se stovky litrů, řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Podle něj hrozí nebezpečí výbuchu a vzplanutí. Zranily se dvě ženy. Mikulov 9:12 23. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U Mikulova se srazilo osobní a nákladní auto (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle mluvčího policie Pavla Švába auta místo objíždějí okolními obcemi. Silnice by s ohledem na únik toxické látky a její odstraňování měla být zavřená delší dobu.

Nehoda se stala nedaleko Mikulova v úseku mezi odbočkami na obce Perná a Bavory. „Vypadá to, že osobní auto přejelo do protisměru, kde se střetlo s nákladním vozem,“ uvedl Šváb. Zranění by podle něj měla být lehčího charakteru. Osobní auta nehodu objíždějí přes Dolní Dunajovice a Drnholec, nákladní přes Vlasatice a Hrušovany nad Jevišovkou.

Kamion zůstal po nehodě ležet mimo hlavní silnici na obslužné komunikaci. „Převážel nebezpečnou látku, která je toxická a silně hořlavá. Hrozí tam nebezpečí výbuchu a vzplanutí.Únik odhadujeme ve stovkách litrů,“ řekl Mikoška. Podle něj hasiči zabránili dalšímu rozšíření do životního prostředí a na místo povolali chemickou laboratoř. Nyní budou zjišťovat, jaké množství látky je a v jakém je stavu.