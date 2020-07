Po tragické srážce vlaků České dráhy vyvinuly mobilní aplikaci, která má pomáhat předejít dalším nehodám

České dráhy vyvinuly novou mobilní aplikaci. Začaly na ní pracovat po tragické srážce osobních vlaků u Perninku na Karlovarsku, kde začátkem července zemřeli dva lidé a 24 utrpělo zranění. Nová aplikace bude strojvedoucí varovat před dalším vlakem na trati a podobným nehodám by měla předejít. Vlaky v ní totiž budou sdílet svou aktuální polohu s ostatními. České dráhy aplikaci představily přímo ve vlaku. Karlovy Vary/Potůčky 8:38 24. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Když se ve vzdálenosti 500 metrů objeví jiný vlak, strojvedoucí uslyší jako varování ostrý zvuk alarmu ve svém tabletu. (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Zkušební provoz speciální mobilní aplikace začne na třech tratích v republice bez zabezpečovacího zařízení. Aplikaci mezi prvními vyzkoušel strojvedoucí na trati Karlovy Vary - Potůčky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž ze zkoušení nové mobilní aplikace Českých drah

„Jsem ve spojení s kolegy, kteří to dávají dohromady, a je to dobrý počin. Aplikace není složitá, takže to asi velký problém zavést nebude,“ popisoval Jan, jeden z prvních strojvedoucích, kteří si aplikaci v provozu vyzkoušeli.

Když se ve vzdálenosti 500 metrů objeví jiný vlak, strojvedoucí uslyší jako varování ostrý zvuk alarmu ve svém tabletu.

Aplikace také strojvedoucímu připomene, že se má hlásit dispečerovi. „Je to pomůcka pro strojvedoucí. Aplikaci máme odzkoušenou, teď se to dostává ke strojvedoucím, aby byli proškoleni, a od příštího týdne to bude na vozidlech,“ popsal zavedení nové pomůcky ve vlacích pro Český rozhlas Karlovy Vary generální ředitel Českých drah Václav Nebeský.

V případě výpadku signálu bude podle Nebeského aplikace fungovat jako navigace v autě, bude vypočítávat předpokládanou trasu. „Tam, kde bude signál GPS nebo GSN se pak aplikace zase aktualizuje,“ vysvětlil.

Testování aplikace potrvá do konce prázdnin na třech tratích - Karlovy Vary - Potůčky, Choceň - Litomyšl a Domažlice - Tachov. Po prázdninách chtějí České dráhy, aby se aplikace používala asi na 80 tratích, které jsou bez zabezpečovacího zařízení.